Biostar представила компьютер EdgeComp MS-NAT4000 для периферийного ИИ на базе NVIDIA Jetson Thor T4000

Компания Biostar анонсировала индустриальный компьютер небольшого форм-фактора EdgeComp MS-NAT4000, предназначенный для решения ИИ-задач на периферии сети. Устройство может применяться, например, для организации интеллектуального видеонаблюдения, обработки данных от датчиков в реальном времени, автоматизации операций и пр.

В основу новинки положена аппаратная платформа NVIDIA Jetson Thor T4000. Это решение объединяет CPU с 12 ядрами Arm Neoverse-V3AE (до 2,6 ГГц) и 1536-ядерный GPU на архитектуре Blackwell (до 1,57 ГГц). Заявленная ИИ-производительность достигает 1200 Тфлопс (FP4—Sparse). В оснащение входят 64 Гбайт памяти LPDDR5X.

Накопители могут быть подключены к двум портам SATA-3 и разъёму M.2 Key M 2260/2280 (PCIe 5.0 x4). Кроме того, есть коннектор M.2 Key B 3042/3052 (USB 3.2) для сотового модема 4G/5G и слот M.2 Key E 2230 (PCIe 5.0 x1 + USB 2.0) для комбинированного адаптера Wi-Fi/Bluetooth. Реализованы два сетевых порта 5GbE (RJ45) и один порт QSFP28 (4 × 25GbE).

Для подключения мониторов служат интерфейсы HDMI (3840 × 2160; 60 Гц) и DP 1.4a. Предусмотрены четыре порта USB 3.1 Type-A и порт USB Type-C, два последовательных порта, а также 3,5-мм аудиогнёзда. Питание подаётся через сетевой адаптер мощностью 240 Вт (24 В / 10 A). Габариты составляют 192 × 154 × 80 мм, масса — 1,79 кг. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +50 °C. Говорится о поддержке программного пакета JetPack 7.1 (Linux Kernel 6.8 и Ubuntu 24.04). Кроме того, упомянут модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности.

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