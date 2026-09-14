Microsoft намерена получить 38 ГВт мощностей ЦОД к 2032 году, но пока располагает только 12 ГВт

За пять лет Microsoft намерена более чем утроить мощность доступных ей ЦОД. По данным источников, «знакомых с вопросом», она рассчитывает иметь 38 ГВт к 2032 году, пока в её распоряжении есть лишь 12 ГВт, сообщает Datacenter Dynamics.

Речь идёт как о ЦОД, принадлежащих самой компании, так и об арендованных у сторонних провайдеров мощностях, в т.ч. неооблачных стартапах, с которыми Microsoft уже подписала ряд контрактов. Так, уже есть соглашения с CoreWeave, Nscale, Lambda, Iren и Nebius. По некоторым оценкам, на ноябрь 2025 года компания потратила на эти цели порядка $60 млрд.

Капитальные издержки также растут. В 2024 году они составляли $55,7 млрд, в 2025 году — $115,9 млрд и $145,3 млрд в 2026 году, ожидается, что в 2027 году они составят $175 млрд. Microsoft отказалась комментировать планы строительства ЦОД, но есть информация, что она уже ведёт строительство в нескольких локациях по всему миру — в марте она отказалась от практики подписания соглашений о неразглашении данных (NDA) с муниципальными властями на местах.

В последние кварталы компания ввела в строй 1 ГВт мощностей, а в 2026 финансовом году — 88 дата-центров. Только в IV квартале того года заработал 31 новый дата-центр. Чтобы добиться показателя в 38 ГВт в 2032 году, компании понадобится несколько нарастить темпы ввода объектов в эксплуатацию, средний ежеквартальный показатель должен составить более 1 ГВт. Среди новых проектов — две площадки Fairwater в Висконсине и Джорджии.

Хотя мощности ЦОД активно наращиваются как гиперскейлерами, так и обычными операторами ЦОД, нарастает и обеспокоенность, и противодействие общества. В США штаты всё активнее продвигают принцип, согласно которому дата-центры должны самостоятельно оплачивать все расходы без налоговых льгот и пр., покрывая издержки, связанные с обновлением электрической и водоснабжающей инфраструктуры в регионе. Льготы отменили, например, в Огайо.

Фактически выяснилось, что налоговые и прочие льготы банально не окупаются, а некоторые штаты с переменным успехом вводят моратории на новые проекты, усложняя планы строительства. Если в Мэне мораторий заблокировали на уровне губернатора, то в Нью-Йорке и Техасе запрет на подключение новых крупных дата-центров всё же ввели.

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