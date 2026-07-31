Microsoft за год запустила 88 дата-центров и снижать инвестици в инфраструктуру не намерена.

На этой неделе акции Microsoft выросли на 15,5 %, увеличив её рыночную капитализацию на рекордные $450 млрд за один день, сообщил ресурс finance.yahoo.com. Это превзошло увеличение на $440 млрд рыночной стоимости у NVIDIA 9 апреля 2025 года после объявления президентом США 90-дневной паузы на введение пошлин, и стало самым большим за всю историю, согласно Bloomberg.

Акции подскочили после объявления Microsoft о росте выручки на 18 % до $90,01 млрд в IV квартале 2026 финансового года, закончившемся 30 июня 2026 года, благодаря продолжающемуся расширению своего облачного бизнеса и бизнеса в области ИИ. Выручка Azure выросла за квартал на 43 %, что является самым большим ростом с начала 2022 года и генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил, что доход подразделения впервые превысил $100 млрд за год. Microsoft также сообщила, что её планы по капитальным затратам на 2026 год остаются неизменными, что было позитивно встречено инвесторами.

Выручка компания за IV финансовый квартал превысила консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $87,62 млрд. Скорректированная прибыль (non-GAAP) на разводнённую акцию составила $4,74 против прогноза в $4,24. Чистая прибыль (GAAP) составила $35,77 млрд или $4,81 на разводнённую акцию, что выше по сравнению с $27,23 млрд, или $3,65 на акцию годом ранее (+31 %). Microsoft сообщила о прибыли в размере $3,2 млрд от инвестиций в ИИ-компанию Anthropic и более низких, чем ожидалось, затратах, связанных с её первой в истории программой добровольного выхода на пенсию. Между тем, её игровой бизнес Xbox получил списание активов. В течение квартала оценка Anthropic выросла с $350 до $900 млрд, отметил SiliconANGLE.

Выручка от облачных сервисов Microsoft (Microsoft Cloud) составила $59,3 млрд, увеличившись на 27 %, а оставшаяся часть обязательств по исполнению контрактов выросла год к году на 84 % до $678 млрд или на 8 % по сравнению с предыдущим кварталом. Последовательный рост был обусловлен обязательствами клиентов, не являющихся разработчиками ИИ-моделей, заявила Microsoft. Сегмент интеллектуальных облачных решений (Intelligent Cloud), включающий Azure, показал выручку в размере $39,31 млрд, что на 31,6 % больше, чем годом ранее, и превышает консенсус-прогноз аналитиков StreetAccount в размере $38,16 млрд.

Рост выручки облака Azure и других облачных сервисов на 43 % превысил целевой показатель аналитиков, опрошенных StreetAccount и CNBC, в размере 40,0 и 40,2 % соответственно. Финансовый директор Эми Худ (Amy Hood) прогнозирует рост Azure на 45 % в I финансовом квартале, что выше консенсус-прогноза StreetAccount в 41,4%. Выручка в сегменте «Производительность и бизнес-процессы» (Microsoft Productivity and Business Processes) выросла на 14 % до $37,85 млрд, что выше консенсус-прогноза аналитиков в $37,19 млрд. Доход от облачного сервиса Microsoft 365 увеличился на 24 %, от LinkedIn — на 12 %, от Dynamics 365 — на 12 %. В сегменте More Personal Computing выручка составила $12,85 млрд, снизившись на 4 %, но превысив прогноз аналитиков в размере $12,17 млрд.

Microsoft также продолжала активно инвестировать в инфраструктуру ИИ. Компания потратила $41 млрд на капитальные затраты и аренду в течение квартала, что на 69 % больше, чем годом ранее, а за 2026 финансовый год они достигли почти $116 млрд, в основном для поддержки расширения ЦОД для обучения и инференса ИИ. Доходы от основных средств и оборудования выросли до $313,1 с $205,0 млрд годом ранее, что отражает один из крупнейших в отрасли проектов по развитию инфраструктуры. Всего компания за год развернула 88 дата-центров по всему миру, только в последнем квартале был запущен 31 ЦОД общей ёмкостью 1 ГВт. За 2025 календарный год компания получила 2 ГВт новых мощностей.

Эми Худ подтвердила планы капитальных затрат на 2026 календарный год. Она также сказала, что компания планирует увеличить срок полезной эксплуатации своих новых офисных зданий и ЦОД с 15 до 25 лет. По её словам, компания планирует в будущем перевести большую часть своих договоров аренды с финансовой аренды на операционную, что, как ожидается приведёт к капитальным затратам и счетам за финансовую аренду примерно на $175 млрд.

По итогам 2026 финансового года Microsoft получила выручку $331,8 млрд (рост — 18 %). Чистая прибыль (GAAP) составила $133,7 млрд (рост — 31 %), разводнённая прибыль на акцию — $17,95. Microsoft ожидает в I квартале 2027 финансового года выручку в пределах от $89,85 до $90,95 млрд, что в среднем составляет рост на 16 %. Аналитики, опрошенные LSEG, прогнозируют выручку в $89,66 млрд. Что касается 2027 финансового года, то Худ ожидает дальнейшего роста капитальных затрат, указывая на «сигналы спроса по всему нашему портфелю».

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