Microsoft за год запустила 88 дата-центров и снижать инвестици в инфраструктуру не намерена.

 
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На этой неделе акции Microsoft выросли на 15,5 %, увеличив её рыночную капитализацию на рекордные $450 млрд за один день, сообщил ресурс finance.yahoo.com. Это превзошло увеличение на $440 млрд рыночной стоимости у NVIDIA 9 апреля 2025 года после объявления президентом США 90-дневной паузы на введение пошлин, и стало самым большим за всю историю, согласно Bloomberg.

Акции подскочили после объявления Microsoft о росте выручки на 18 % до $90,01 млрд в IV квартале 2026 финансового года, закончившемся 30 июня 2026 года, благодаря продолжающемуся расширению своего облачного бизнеса и бизнеса в области ИИ. Выручка Azure выросла за квартал на 43 %, что является самым большим ростом с начала 2022 года и генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил, что доход подразделения впервые превысил $100 млрд за год. Microsoft также сообщила, что её планы по капитальным затратам на 2026 год остаются неизменными, что было позитивно встречено инвесторами.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Выручка компания за IV финансовый квартал превысила консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $87,62 млрд. Скорректированная прибыль (non-GAAP) на разводнённую акцию составила $4,74 против прогноза в $4,24. Чистая прибыль (GAAP) составила $35,77 млрд или $4,81 на разводнённую акцию, что выше по сравнению с $27,23 млрд, или $3,65 на акцию годом ранее (+31 %). Microsoft сообщила о прибыли в размере $3,2 млрд от инвестиций в ИИ-компанию Anthropic и более низких, чем ожидалось, затратах, связанных с её первой в истории программой добровольного выхода на пенсию. Между тем, её игровой бизнес Xbox получил списание активов. В течение квартала оценка Anthropic выросла с $350 до $900 млрд, отметил SiliconANGLE.

Выручка от облачных сервисов Microsoft (Microsoft Cloud) составила $59,3 млрд, увеличившись на 27 %, а оставшаяся часть обязательств по исполнению контрактов выросла год к году на 84 % до $678 млрд или на 8 % по сравнению с предыдущим кварталом. Последовательный рост был обусловлен обязательствами клиентов, не являющихся разработчиками ИИ-моделей, заявила Microsoft. Сегмент интеллектуальных облачных решений (Intelligent Cloud), включающий Azure, показал выручку в размере $39,31 млрд, что на 31,6 % больше, чем годом ранее, и превышает консенсус-прогноз аналитиков StreetAccount в размере $38,16 млрд.

Рост выручки облака Azure и других облачных сервисов на 43 % превысил целевой показатель аналитиков, опрошенных StreetAccount и CNBC, в размере 40,0 и 40,2 % соответственно. Финансовый директор Эми Худ (Amy Hood) прогнозирует рост Azure на 45 % в I финансовом квартале, что выше консенсус-прогноза StreetAccount в 41,4%. Выручка в сегменте «Производительность и бизнес-процессы» (Microsoft Productivity and Business Processes) выросла на 14 % до $37,85 млрд, что выше консенсус-прогноза аналитиков в $37,19 млрд. Доход от облачного сервиса Microsoft 365 увеличился на 24 %, от LinkedIn — на 12 %, от Dynamics 365 — на 12 %. В сегменте More Personal Computing выручка составила $12,85 млрд, снизившись на 4 %, но превысив прогноз аналитиков в размере $12,17 млрд.

Microsoft также продолжала активно инвестировать в инфраструктуру ИИ. Компания потратила $41 млрд на капитальные затраты и аренду в течение квартала, что на 69 % больше, чем годом ранее, а за 2026 финансовый год они достигли почти $116 млрд, в основном для поддержки расширения ЦОД для обучения и инференса ИИ. Доходы от основных средств и оборудования выросли до $313,1 с $205,0 млрд годом ранее, что отражает один из крупнейших в отрасли проектов по развитию инфраструктуры. Всего компания за год развернула 88 дата-центров по всему миру, только в последнем квартале был запущен 31 ЦОД общей ёмкостью 1 ГВт. За 2025 календарный год компания получила 2 ГВт новых мощностей.

Эми Худ подтвердила планы капитальных затрат на 2026 календарный год. Она также сказала, что компания планирует увеличить срок полезной эксплуатации своих новых офисных зданий и ЦОД с 15 до 25 лет. По её словам, компания планирует в будущем перевести большую часть своих договоров аренды с финансовой аренды на операционную, что, как ожидается приведёт к капитальным затратам и счетам за финансовую аренду примерно на $175 млрд.

По итогам 2026 финансового года Microsoft получила выручку $331,8 млрд (рост — 18 %). Чистая прибыль (GAAP) составила $133,7 млрд (рост — 31 %), разводнённая прибыль на акцию — $17,95. Microsoft ожидает в I квартале 2027 финансового года выручку в пределах от $89,85 до $90,95 млрд, что в среднем составляет рост на 16 %. Аналитики, опрошенные LSEG, прогнозируют выручку в $89,66 млрд. Что касается 2027 финансового года, то Худ ожидает дальнейшего роста капитальных затрат, указывая на «сигналы спроса по всему нашему портфелю».

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