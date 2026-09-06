Microsoft изменила структуру отчётности и теперь будет сообщать данные об облаке Azure, на которое приходится уже треть выручки

Microsoft объявила об изменении структуры финансовой отчётности. Как указано в её презентации для инвесторов, опубликованной на минувшей неделе, начиная с нового финансового года, компания начнёт публиковать выручку Azure ежеквартально, сгруппировав подразделения по двум сегментам вместо прежних трёх: «Агенты и инфраструктура» и «Устройства и потребительский сегмент».

Помимо Azure, в сегмент «Агенты и инфраструктура» входят облачные продукты Microsoft 365, лицензии на офисные и серверные продукты, отраслевые решения и периферийные сервисы и поддержку, а также корпоративные продукты на основе ИИ. Сегмент «Устройства и потребительский сегмент» включает лицензии Windows для производителей ПК, устройства, Xbox, а также доходы от поисковых систем и рекламы. «Нет сомнений, что ИИ представляет собой глубокий сдвиг как в технологиях, так и в бизнесе, — отметил гендиректор компании Сатья Наделла (Satya Nadella). — Он меняет то, что мы создаём и как мы работаем, он размывает границы между нашими продуктами и перестраивает наши бизнес-модели».

Кроме того, Microsoft сузила сферу деятельности Azure, исключив из отчёта по ней облачные сервисы GitHub, облачные сервисы для разработчиков, ассистента Security Copilot, а также облачные продукты для здравоохранения и медико-биологических наук. «В рамках этой системы отчётности Azure становится в большей степени нашим бизнесом по предоставлению платформ и инфраструктуры на основе потребления», — указал в презентации Наделла.

До этого Microsoft сообщала о темпах роста Azure, не раскрывая продажи. Изменения в отчётности позволят напрямую сравнивать результаты её облачной платформы с показателями конкурентов на рынке вычислительных ресурсов — Amazon.com и Google (холдинг Alphabet). При этом Amazon с 2015 года отдельно сообщает о выручке AWS. Alphabet делает то же самое по Google Cloud с 2020 года, хотя этот показатель также включает сервисы Workspace. Microsoft также предоставит пересмотренные с учётом этих изменений финансовые результаты за два года и скорректированные прогнозы, но прекратит сообщать отдельно о затратах и операционной прибыли для трёх старых сегментов.

В презентации компания также сообщила итоги работы Azure за последний квартал и 2026 финансовый год, закончившийся 30 июня. Выручка подразделения составила $29,42 млрд, что на 42 % больше, чем годом ранее (рост на 43 % при использовании прежней методики). За весь 2026 финансовый год выручка Azure составила $101,94 млрд. То есть на Azure приходится почти треть общей выручки Microsoft. Как отметило Reuters, эти цифры ставят Microsoft позади Amazon, выручка облачных сервисов которой в последнем квартале составили $42,2 млрд, но впереди Google, которая сообщила о продажах облачных сервисов в размере $24,8 млрд в последнем квартале.

Новая структура отчётности особенно наглядно демонстрирует, насколько крупной стала Azure как самостоятельная облачная платформа. Это становится ещё более актуальным сейчас, когда облачная инфраструктура играет центральную роль в ИИ. Аналитики Stifel ранее подсчитали, что примерно половина роста выручки Azure в 2026 финансовом году пришлась на OpenAI, а Anthropic стала больше полагаться на облако Microsoft, сообщил CNBC.

В текущем квартале Microsoft ожидает рост выручки подразделения на 44–45 %. В июле компания прогнозировала рост на 45 % по Azure и другим облачным сервисам. Microsoft планирует получить выручку от агентов и инфраструктуры в размере $75,1–$75,75 млрд, а от устройств и потребительских товаров — $14,7–$15,2 млрд. Прогнозы по общей выручке, себестоимости продаж и операционным расходам остаются без изменений. Компания заявляет, что инвесторы получат «полную прозрачность квартальной выручки по всем основным направлениям бизнеса», начиная с 2027 года.

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