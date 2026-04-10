Intel поставит Google несколько поколений Xeon и IPU

Intel и Google объявили об углублении многолетнего партнёрства в области инфраструктуры ИИ и облачных вычислений, охватывающего как развёртывание процессоров, так и совместную разработку специализированных чипов инфраструктуры (IPU). За два дня до этого компания стала партнёром по производству микрочипов для мегапроекта Tesla Terafab. В итоге акции Intel за неделю выросли не треть.

Intel и Google отметили, что по мере ускорения внедрения ИИ-инфраструктура становится всё более сложной и гетерогенной, что приводит к увеличению зависимости от CPU для оркестрации, обработки данных и повышения производительности на системном уровне. В рамках сотрудничества с Intel компания Google планирует использовать несколько поколений процессоров Intel Xeon для улучшения производительности, энергоэффективности и TCO в своих инстансах. Intel уже делает кастомные Xeon для AWS.

Стороны подчеркнули, что одних только ускорителей недостаточно для удовлетворения потребностей современной ИИ-инфраструктуры. «ИИ меняет подход к построению и масштабированию инфраструктуры. Масштабирование ИИ требует большего, чем просто ускорители — оно требует сбалансированных систем. CPU и IPU играют центральную роль в обеспечении производительности, эффективности и гибкости, необходимых для современных рабочих нагрузок ИИ», — сообщил генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan).

Как отметил ресурс The Next Web, Intel потратила последние два года на переориентацию с рынка универсальных вычислений, где она когда-то доминировала, на процессоры и специализированные инфраструктурные чипы, которые играют структурную роль в развёртывании ИИ и которые постоянно недооценивали в рамках концепций, ориентированных на GPU. Одновременно компания развивает бизнес по производству кастомных чипов для ИИ-рынка.

Амин Вахдат (Amin Vahdat), старший вице-президент и главный технолог Google по инфраструктуре ИИ отметил: «Процессоры и инфраструктурное ускорение остаются краеугольным камнем систем ИИ — от организации обучения до инференса и развёртывания. Intel является надёжным партнёром уже почти два десятилетия, и её план развития Xeon даёт нам уверенность в том, что мы сможем и дальше удовлетворять растущие требования к производительности и эффективности наших рабочих нагрузок».

Что важно, партнёрство охватывает несколько поколений Intel Xeon, а не текущий цикл обновления оборудования Google. Партнёрство также включает расширенную совместную разработку IPU (DPU) — специализированных программируемых ускорителей на базе ASIC, предназначенных для разгрузки сетевых функций, функций хранения, функций безопасности и т.п., которые на масштабах гиперскейлера позволяют существенно сэкономить и упростить управление инфраструктурой. Ранее компании совместно разработали свой первый IPU Mount Evans.

Момент для анонса партнёрства выбран подходящий. Рабочие нагрузки ИИ смещаются от обучения на ускорителях, что позволить себе могут немногие, к масштабируемому инференсу, который является распределённым, чувствительным к задержкам, непрерывным и требовательным к ресурсам CPU для оркестрации, работы с данными и управления системой в целом. По-видимому, собственные процессоры Google Axion пока не слишком годятся на эту роль. Впрочем, для внешних заказчиков компания точно так же предлагает инстансы с чипами NVIDIA, хотя её собственные TPU пользуются огромным спросом.

Впрочем, расширение сотрудничество можно объяснить и более прозаично — дефицит серверных процессоров на рынке усиливается, так что заранее договориться о поставках с крупным игроком, да ещё имеющим собственное производство на территории США, всегда выгодно.

