Минторг США разрешил NVIDIA и AMD поставить китайским клиентам несколько сотен тысяч ИИ-ускорителей, сообщает Bloomberg. Среди этих клиентов значатся компании, включённые Пентагоном в список содействующих китайским вооружённым силам организаций. Правительство США по состоянию на май одобрило продажу в общей сложности 272 тыс. ИИ-ускорителей предыдущего поколения китайским Tencent, Alibaba, Baidu и BYD — об этом стало известно, когда Комитет по иностранным делам Палаты представителей США обнародовал соответствующие документы.

Пентагон в феврале включил Alibaba, Baidu и BYD в список связанных с китайской армией компаний, после чего этот список был отозван, а в июне они снова в нём фигурировали. Это значит, что в момент, когда Минторг США выдавал эти разрешения, данные компании в списке отсутствовали. Tencent выдали разрешение на закупку 150 тыс. ИИ-ускорителей, хотя в списке связанных с китайской армией компаний она значится с января 2025 года.

В настоящее время Китай, один из крупнейших рынков сбыта для AMD и NVIDIA, практически закрыт для их продукции, хотя обе компании пытались убедить американские власти разрешить поставки ИИ-оборудование и уверяли, что это не ослабит, а, напротив, укрепит нацбезопасность США.

Процесс рассмотрения заявок и выдачи лицензий занял более полугода, а разрешениям сопутствовали строгие условия и ограничения на объёмы поставок, рассказали в NVIDIA. В AMD заявили о приверженности американскими законам и нормам в сфере экспортного контроля, а также процедурам обеспечения этого соответствия при всех глобальных операциях. На минувшей неделе США дополнительно ужесточили меры экспортного контроля — на этот раз в отношении удалённого доступа китайских компаний к передовым ускорителям через зарубежные ЦОД.

Количество заявок на получение экспортных лицензий подскочило, когда администрация президента США разрешила поставлять в Китай ИИ-ускорители предыдущих поколений NVIDIA H200 и AMD MI325X. NVIDIA и AMD подали заявки на экспорт 3,4 млн единиц этой продукции, но получили одобрение только на 800 тыс. штук. Запросы Tencent, Baidu и BYD одобрили в полном объёме, а Alibaba получила разрешение на покупку только 75 тыс. единиц из 950 тыс. запрошенных. По итогам минувшего квартала выручка NVIDIA от продажи ускорителей модели H200 в Китай составила $2,4 млрд — 2,2 % от дохода компании в сегменте ЦОД. В предыдущем квартале эта доля была 1 %. К настоящему моменту компания, однако, объявила о полном прекращении продажи H200 в Китай, даже несмотря на наличие разрешения.

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