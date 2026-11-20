На торгах в четверг акции AMD упали почти на 8 % после того, как фонд Hunterbrook опубликовал доклад, в котором выразил опасения, что связи производителя полупроводников с китайскими структурами из американского чёрного списка могут привлечь внимание регуляторов США, сообщает Reuters.

По информации инвестиционного фонда Hunterbrook Capital, зарабатывающем на снижении котировок, китайский производитель серверов IEIT Systems (Inspur), находящийся в чёрном списке Министерства торговли США, использует в серверных системах современные версии прошивок AMD вопреки санкциям. Также в расследовании утверждается, что три тесно связанные с IEIT компании — китайская Maginfra, сингапурская Kaytus и калифорнийская Aivres — открыто продают под собственными брендами серверы, использующие те же прошивки. На них неоднократно жаловалась властям HPE.

По информации фонда, у AMD есть связи и с другими компаниями из чёрного списка. В 2025 году AMD якобы отчиталась об $67 млн лицензионных доходов, связываемых Hunterbook с двумя китайскими производителями чипов, находящимися в чёрном списке ещё с 2019 года.

По словам AMD, утверждения искажают представление о ведении дел компанией, а также характере её взаимоотношений с партнёрами. Компания соблюдает американские законы и правила в сфере экспортного контроля и поддерживает строгие протоколы их соблюдения по всему миру. В компании подчеркнули, что по-прежнему сосредоточены на обслуживании клиентов и соблюдении самых высоких стандартов деловой этики.

Расследование Hunterbook также ставит под сомнение способность AMD получить выгоду от трудностей, с которыми в последнее время столкнулась NVIDIA на китайском рынке полупроводников. Американские ограничения экспорта в КНР уже привели к сокращению поставок ускорителей в Поднебесную, на этой неделе США ввели дополнительные ограничительные меры. Более того, сами китайские власти фактически блокировали поставки в страну очередной партии NVIDIA H200. После отставки главы NVIDIA Дженсена Хуанга в связи с обнаружением сомнительной китайской любовницы связанный с КНР бизнес компании оказался под ещё более пристальным вниманием американских спецслужб.

По данным LSEG (London Stock Exchange Group), прогнозный коэффициент цена/прибыль (P/E) AMD на ближайший год составляет 31,28. Для сравнения — у Intel речь идёт о 31,55 а у NVIDIA — 9,83. При некоторых оговорках по этому показателю NVIDIA выглядит значительно привлекательнее для инвесторов.

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