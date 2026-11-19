По словам президента техногиганта Tencent Мартина Лау (Martin Lau), новый запрет на удалённый доступ китайских компаний к ИИ-ускорителям негативно скажется на ИИ-индустрии КНР в краткосрочной перспективе. Тем не менее, благодаря этому ускорится создание собственных альтернатив, сообщает The Register.

Выступая в ходе отчёта компании за III квартал, Лау заявил, что новые меры «отбросят всех назад» в Китае. У всех окажется меньше возможностей использовать передовые вычислительные мощности, и не имеет значения, когда вы начали арендовать или строить инфраструктуру за пределами Китая.

По словам бизнесмена, это скажется и на способности Tencent обучать ИИ-модели. По его мнению, эффективность обучения модели Hy4 очень высока, а для создания следующей версии в краткосрочной перспективе, вероятно, потребуется больше времени. Но, по словам Лау, со временем отечественная цепочка поставок начнёт полноценно работать.

Также Лау считает, что запреты не скажутся на возможностях Tencent по инференсу, поскольку китайские чипы «должны справиться с этой задачей». В долгосрочной перспективе ожидается, что китайские игроки будут полагаться на отечественные цепочки поставок и отечественные чипы. При этом отрасль развивается очень быстро, а новые ограничения дополнительно ускорят прогресс, поскольку все усилия разработчиков теперь будут направлены на развитие местных цепочек поставок.

Tencent нужно немало ускорителей, поскольку 10 млн пользователей ИИ-агента WorkBuddy совокупно «сжигают» более 100 трлн токенов ежедневно. При этом у ассистента есть перспективы превращения в популярный на международном рынке продукт. Сервис способен работать с разными моделями, и компания намерена найти сторонних провайдеров инференса, не сталкиваясь с проблемами из-за новых американских ограничений. Тем не менее, Лау прогнозирует, что эти ограничения могут сказаться на аренде ускорителей и прочих облачных сервисах, которые сейчас демонстрируют высокие темпы роста.

В сегментах, не связанных с ускорителями, компания рассчитывает самостоятельно создавать инфраструктуру за пределами Китая, поскольку её облачные сервисы вполне конкурентоспособны по ценам. Что касается ИИ-ускорителей, предлагать передовые модели больше нет возможности. Возможно, Tencent сможет сотрудничать с партнёрами в других странах.

Выручка отдельных облачных сервисов не раскрывается, но сообщается, что она выросла на 35 % г/г, для сравнения — общий рост компании составил 8 %. В сегменте маркетинговых сервисов рост составил 19 %, отчасти благодаря новым системам на основе ИИ, повышающим точность таргетирования рекламы. Мессенджеры компании — платформы WeChat и Weixin продолжили рост, за квартал добавилось 35 млн аккаунтов, а всего насчитывается 1,44 млрд ежемесячных активных пользователей.

Единственным направлением деятельности Tencent, в котором отмечена отрицательная динамика, является международное игровое подразделение компании, выручка которого упала на 9 %. По имеющимся данным, замедление роста не связано с выходом Grand Theft Auto VI — оно началось ещё до периода повышенного внимания к новой версии игры. Впрочем, предполагается, что существующие и будущие «долгоиграющие» игры помогут исправить ситуацию. С появлением ИИ доступна возможность вновь ускорить инновации в игровой сфере.

В августе 2025 года Tencent заявила, что накопила достаточно ИИ-ускорителей, чтобы обучать ИИ-модели в течение нескольких лет. В декабре появились данные, что японское неооблако Datasection предоставит китайской Tencent десятки тысяч подсанкционных чипов NVIDIA. Наконец, в октябре 2026-го опубликована информация, что компания арендовала 100 тыс. чипов у Oracle чтобы ускорить развитие своих ИИ-систем, но в ноябре было объявлено, что Oracle отказалась от сделки с Tencent.

На днях появились сведения о запрете американскими властями на предоставление китайским компаниям передовых ускорителей из США за пределами КНР, а также запрете на продажу в Китай ускорителей NVIDIA H200. При этом сам Китай фактически заблокировал поставки сотен тысяч скопившихся для импорта на материк ускорителей из Гонконга.

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