Акционеры Supermicro подали на компанию в суд, заявив, что директор компании по развитию бизнеса Сэнли Чен (Cenly Chen) замужем за покинувшим NVIDIA вице-президентом Джеем Пури (Jay Puri). Акционеры уверены, что Чен закрывала глаза на предполагаемую контрабанду ускорителей NVIDIA из Supermicro, сообщает The Telegraph.

Предполагается, что Чен «не могла не знать» о том, что поставки чипов перенаправляются в КНР. Топ-менеджер покинула свой пост в апреле 2026 года, приблизительно через месяц после того, как были арестованы сотрудники Supermicro, включая одного из учредителей компании И-Шьяна Лиау (Yih-Shyan Liaw). После ареста по обвинению в причастности к контрабанде на $2,5 млрд последний покинул совет директоров.

Чен замужем за бывшим исполнительным вице-президентом NVIDIA по глобальным операциям на местах (EVP of Worldwide Field Operations) Джеем Пури (Jay Puri), которого также называли руководителем направления продаж. Ранее СМИ называли его «правой рукой» ушедшего в отставку Дженсена Хуанга (Jensen Huang), подчёркивалось, что именно к нему клиенты NVIDIA обращались, желая приобрести ускорители или с другими неотложными вопросами. Обвинения акционеров и семейные связи Чен и Пури привлекли внимание к бывшему топ-менеджеру Supermicro, особенно на фоне скандала с Хуангом.

Источники сообщают, что Пури контролировал распределение ИИ-ускорителей между производителями серверов, а в иске указывается, что в своей компании Чен решала, сколько именно стоек с оборудованием NVIDIA получит каждый клиент Supermicro. Кроме того, в иске утверждается, что широко известно о том, что Чен пришлось покинуть компанию не без причины. Якобы именно её переписка касалась ускорителей с номерами, позже перенаправлявшимися в Китай. Ранее сообщалось, что контрабандисты из Supermicro направляли в Китай серверы на ускорителях NVIDIA, а «пустышки» с номерами этих серверов хранились на складах в подложной стране заявленного назначения.

В Supermicro неоднократно говорили, что компания сотрудничает в рамках расследования контрабанды с правительством США и сама не фигурирует в уголовном деле против трёх обвиняемых. Причастность Чен к распределению ускорителей отрицалась. Кроме того, представитель Supermicro заявлял, что она не отвечала за отношения Supermicro и NVIDIA.

В Supermicro также заявляли, что Чен покинула компанию по собственному желанию. Её профиль в одной из социальных сетей свидетельствует, что теперь она занимает должность главы облачного партнёра NVIDIA — расположенной в Кремниевой долине компании ChronoScale. Что касается Пури, он покинул свой пост в NVIDIA в конце августа, но продолжает занимать в компании должность советника. В марте акционеры уже подали на Supermicro в суд с требованием компенсировать потери из-за падения акций на фоне скандала с контрабандой в Китай.

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