Уже в первый день торгов после IPO акции Anthropic подскочили в цене на 17 % — торги закрылись на отметке $97 за штуку, хотя сама компания просила $83 за акцию. Всего было размещено 980 млн акций, а в пике их стоимость была на 39 % изначальной. IPO Anthropic стало крупнейшим в истории публичного размещения ценных бумаг, поскольку инвесторы проявили к покупке долей в компании огромный интерес, сообщает The Financial Times.

Оценка компании по итогам торгов в четверг достигла $1,3 трлн, а с учётом полностью разводнённой рыночной капитализации — $1,75 трлн. Хотя компания вошла в «клуб триллионеров», её оценка пока меньше, чем у SpaceX по итогам первого дня IPO последней. Хотя предварительные документы на IPO были поданы ещё в июне, а заявка в октябре, провести публичное размещение было решено только на этой неделе, среди банкиров считающейся последней возможной для успешного выхода на торги перед праздничным сезоном в США.

Акции Anthropic оказались в большом дефиците: около половины институциональных инвесторов не получили ни одной ценной бумаги, а доля, выделенная розничным инвесторам, составила всего 15 %, т.е. меньше, чем ожидалось. Дебют сопровождался высокой торговой активностью, за день сменили владельцев акции на сумму $86 млрд. Индекс Nasdaq 100 за последние месяцы снизился на 7 % на фоне опасений, что биржевой бум и поток финансов в ИИ достигли чрезмерных масштабов. В четверг индекс, в котором преобладают технологические компании, снизился по итогам торгов чуть более чем на 2%.

Благодаря выходу на биржу десятки сотрудников Anthropic стали миллионерами, а каждый из основателей получил состояние, оценивающееся «на бумаге» более чем в $20 млрд. Значительную прибыль получили и многие из ранних инвесторов. Среди крупнейших акционеров есть Google и Amazon, уже многократно окупившие первоначальные вложения. Выступившие ведущими организаторами IPO банки Goldman Sachs и Morgan Stanley получат в общей сложности 41 % от комиссий, совокупным объёмом $550 млн. Каждый из них заработал более $110 млн.

Привлечение $81 млрд в рамках публичного размещения и ещё $26 млрд в рамках частного, организованного с участием ключевых поставщиков оборудования и инфраструктуры ЦОД, включая NVIDIA, Microsoft и Google, обеспечило результаты, превосходящие достижения SpaceX в ходе IPO в июне. В результате у Anthropic суммарно оказалось около $230 млрд денежных средств, и объём привлечённого капитала может ещё увеличиться в будущем за счёт продажи дополнительных акций.

Огромные денежные резервы компания сможет использовать для обеспечения доступа к вычислительным мощностям, необходимым для обучения и эксплуатации ИИ-моделей. Компания уже обозначила планы направить $900 млрд на вычислительную инфраструктуру до 2045 года. В ходе раунда частного финансирования компания оценивалась в $965 млрд, и теперь Anthropic сообщила, что IPO, вероятно, станет последним привлечением акционерного капитала в обозримом будущем, что, не в последнюю очередь, связано с возможностью привлекать после успешного IPO заёмные средства.

Примечательно, что сложная и необычная корпоративная структура фактически не даёт рядовым инвесторам компании возможности влиять на решения её руководства. Полномочия распределены в основном между её основателями и специальным долгосрочным трастом, призванным обеспечить выполнение миссии компании. Ранее акционеров предупреждали, что в Anthropic не всё определяется финансовой выгодой, поскольку бизнес имеет значение для будущего всего человечества.

При этом глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) не раз предупреждал, что ИИ компании может стать для человечества источником «катастрофических угроз» или «экзистенциальных рисков», вплоть до выхода искусственного интеллекта из-под контроля людей. Руководство компании намерено в дальнейшем регулировать темпы обучения и внедрения своих ИИ-систем, уделяя этому «столько времени, сколько потребуется» для того, чтобы обеспечить их безопасность.

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