Google выступит поручителем по кредиту TeraWulf при строительстве ЦОД для Anthropic

Девелопер и оператор ЦОД TeraWulf получил поддержку Google в качестве поручителя по кредиту для кампуса Justified Data Campus в кентуккийском Хоусвилле, сообщает Data Centre Dynamics. Объект обеспечит мощности для ИИ-лаборатории Anthropic по договору аренды сроком на 20 лет на сумму $19 млрд — документ был подписан в июле 2026 года.

В соответствии с соглашением о поручительстве Google поддержит долговое финансирование, которое потребуется TeraWulf для ЦОД. Старшему необеспеченному долгу Google присвоены рейтинги AA+ от S&P Global Ratings и Aa2 от Moody’s. Таким образом, Google готова взять на себя ответственность за долг в случае невыполнения TeraWulf обязательства по платежам, что позволит последней взять кредит по более выгодной ставке.

Justified Data Campus в округе Хэнкок будет иметь мощность 480 МВт. Его планируется построить на месте бывшего предприятия по переработке алюминия, приобретённого у Century Aluminium. Первый объект на участке площадью около 320 га должен быть введён в эксплуатацию в 2027 году. Предприятие Century Aluminium проработало там с 1969 по 2022 год. В июле стало известно, что для поддержки проекта TeraWulf ищет долговое финансирование на $3,5 млрд.

В дополнение к новому соглашению о кредитном поручительстве TeraWulf сообщила, что заключила контракт «под ключ» с Fluor — он охватывает проектирование, закупки и строительные работы трёх зданиq ЦОД на площадке Justified. Договору предшествовало ограниченное разрешение на начало работ, которое TeraWulf выдала Fluor ещё в марте. В штате Кентукки TeraWulf также ведёт строительство объекта Muskie Data Campus мощностью 1 ГВт.

Anthropic объявила о закупке 1 млн ИИ-ускорителей Google TPU — напрямую у Broadcom. За инфраструктуру ЦОД в рамках проекта отвечают TeraWulf и Cipher Mining; европейский неооблачный провайдер Fluidstack обеспечивает настройку и обслуживание оборудования на местах. Учитывая скромные масштабы TeraWulf, потребовалось финансирование с гарантиями. Это не первая подобная сделка: неооблачный провайдер Nscale ради строительства ЦОД для нужд Anthropic также пытается договориться с крупным поручителем по кредиту — им может выступить NVIDIA.

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