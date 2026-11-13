Microsoft стала третьим клиентом-гиперскейлером Cerebras

Производитель гигантских ИИ-ускорителей Cerebras в ходе квартального финансового отчёта объявил о заключении контракта с Microsoft, сообщает DataCenter Dynamics. Это уже третий облачный гигант, решивший использовать это оборудование — ранее Cerebras заключила соглашения с AWS и Oracle. Подробности сделки пока не раскрываются — детальную информацию гендиректор компании Эндрю Фельдман (Andrew Feldman) пообещал представить в 2027 году.

Этот год проходит под знаком наращивания мощностей и расширения функциональных возможностей: в 2027 году выручка Cerebras, по её собственным прогнозам, может вырасти строе. В III квартале доход компании составил $231 млн — это на 10 % больше, чем в минувшем квартале и на 70 % больше, чем за аналогичный период прошлого года; оба показателя превзошли ожидания. На долю облачных ИИ-сервисов пришлись $145 млн. В IV квартале компания ожидает, что данный показатель сохранится примерно на прежнем уровне, что обусловлено ограничением мощностей ЦОД. Их наращивание начнётся не раньше декабря, причём основная часть запланированных компанией мощностей (всего 700 МВт) уже законтрактована и будет введена в эксплуатацию к середине 2027 года.

К 2027 году более 75 % запланированных мощностей Cerebras будут находиться за пределами США, где политическая конъюнктура вносит новые сложности в отрасль ЦОД, — новые объекты компании появятся в Канаде, Франции и Норвегии, и ввод этих объектов в эксплуатацию ожидается в ближайшие месяцы. Завершается согласование контракта на создание ЦОД в Сан-Паулу — это будет первый объект компании в Южной Америке.

Выручка от реализации основного оборудования за квартал составила $86 млн без учёта заключённого ранее соглашения с Oracle. В I квартале 2027 года Cerebras намерена перейти от моделей CS-3 к CS-4, а к середине года запустить производство ускорителей нового поколения CS-5. К концу 2026 года производственные мощности компании должны десятикратно превзойти показатели начала года.

Валовая маржа составила 41 %; в следующем квартале этот показатель, как ожидается, вырастет до 48 %, в ближайшей перспективе — до 50 %, в долгосрочной — до 60 %. Чистая прибыль компании приняла положительное значение и составила $30 млн; скорректированный показатель EBITDA с начала года также оказался положительным и составил $2 млн. По состоянию на 30 сентября 2026 года объём неисполненных обязательств по контрактам вырос до $26,1 млрд без учёта сделок с Oracle и Microsoft. Прогноз по основной выручке за весь 2026 год повышен до диапазона $940–$960 млн.

В III квартале компания расширила соглашение с OpenAI по сравнению со II кварталом, а работа модели OpenAI GPT-5.6 в сверхбыстром режиме (Ultrafast) превзошла все ожидания. При этом Cerebras пока не располагает достаточным мощностями, чтобы обеспечить полноценный запуск Ultrafast, в том числе для модели Astra, хотя технически это осуществимо.

В рамках партнёрских проектов возникли задержки: компании потребовалось больше времени на заключение контрактов и ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей ЦОД, в результате чего Cerebras отстала от графика. При задержках дольше 90 дней стороны имеют право аннулировать соответствующую часть контракта — сейчас под это условие могут подпадать около 5 % от общей стоимости соглашений, но прецедентов пока не было. Относительно низкая валовая прибыль от поставок оборудования связана не с низким выходом годных изделий, а с тем, что компания наращивает производственные мощности, заверил Фельдман.

Специализирующаяся на игре на понижение инвестиционная компания Culper Research открыла короткую позицию по акциям Cerebras — трейдеры утверждают, что полупроводниковые пластины компании выходят из строя примерно через два года эксплуатации, что может поставить под угрозу весь её бизнес.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: