AMD и Cerebras представили платформу для ИИ-инференса со сверхнизкой задержкой

Компании AMD и Cerebras Systems объявили о сотрудничестве, в раках которого планируется вывод на рынок новой аппаратной платформы для ИИ-инференса со сверхнизкой задержкой и высокой пропускной способностью. Речь идёт об объединении стоечных решений AMD Helios и ускорителей Cerebras Wafer-Scale Engine (WSE). Это своего рода ответа на интеграцию Groq в платформу NVIDIA Vera Rubin.

Напомним, система Helios двойной ширины объединяет процессоры EPYC Venice с ядрами Zen 6, ускорители Instinct MI400 и DPU Vulcano. Данная платформа спроектирована специально с прицелом на ресурсоёмкие ИИ-задачи. В свою очередь, изделия WSE, насчитывающие сотни тысяч ядер, оптимизированы для сверхбыстрого обучения и запуска ИИ-моделей.

Совместное решение AMD и Cerebras объединяет сильные стороны Helios и WSE в общий рабочий процесс для достижения максимальной производительности и эффективности инференса. В частности, формируется дезагрегированная среда, в которой два основных этапа задачи оптимизируются независимо друг от друга. Стойки Helios обеспечивают сверхвысокую пропускную способность, обрабатывая запросы и большие контекстные окна. Ускорители WSE при этом отвечают за генерацию токенов с минимальной задержкой.

В целом, новая платформа AMD и Cerebras, как утверждается, даёт возможность повысить показатель токенов в секунду на ватт (Т/с/Вт) в пять раз по сравнению с конфигурациями, в которых используются только лишь изделия WSE (при работе с мультимодальной моделью Kimi 2.6 1T, насчитывающей 1 трлн параметров). В рамках партнёрства с AMD компания Cerebras намерена развернуть системы Helios в своих дата-центрах. Новое аппаратное решение станет доступно клиентам через облако Cerebras Cloud во II половине текущего года.

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