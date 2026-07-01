AMD представила SoС Versal Premium Gen 2 Memory on Package со встроенной памятью LPDDR5X

Компания AMD анонсировала адаптивные системы на чипе (SoC) серии Versal Premium Gen 2 Memory on Package (MoP), предназначенные для применения в таких областях, как профессиональные камеры и видеооборудование, устройства для обеспечения сетевой безопасности, тестовые платформы и пр.

Особенность новинок заключается в наличии встроенной памяти LPDDR5X, объём которой может достигать 32 Гбайт (пропускная способность — до 288 Гбайт/с). Интеграция LPDDR5X непосредственно в корпус SoC обеспечивает более высокую производительность по сравнению с реализациями, в которых чипы памяти находятся отдельно. При этом достигается экономия пространства до 60 %, что позволяет проектировать более компактные устройства. Кроме того, разработчики получают дополнительную свободу при дизайне конструкции оборудования. А отказ от HBM снижает стоимость.

В состав Versal Premium Gen 2 MoP входят два вычислительных ядра общего назначения Arm Cortex-A72 и два ядра реального времени Arm Cortex-R5F. В семейство вошли изделия 2VP3422, 2VP3522 и 2VP3622. Первое насчитывает 2,561 млн логических ячеек, 1,172 млн LUT и 6080 движков DSP; задействованы 56 трансиверов GTM2. Варианты 2VP3522 и 2VP3622 получили 3,273 млн логических ячеек, 1,496 млн LUT и 72 трансивера GTM2, а количество движков DSP составляет 2512 и 7616 соответственно. Упомянута поддержка CXL 3.1 и PCIe 6.0, а также 400/200/100/50/40/25/10GbE. Реализованы высокоскоростные криптографические модули 400G.

AMD гарантирует доступность решений Versal Premium Gen 2 MoP в течение более чем 15 лет. Диапазон рабочих температур простирается от -40 до +110 °C. Пробные поставки новинок начнутся в конце текущего года, а массовое производство запланировано на II половину 2027-го.

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