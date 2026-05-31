AMD выпустила адаптивные SoC серии Versal Prime Gen 2

Компания AMD анонсировала новые адаптивные SoC семейства Versal Prime Gen 2: 2VM3454, 2VM3254 и 2VM3104. Они ориентированы на профессиональное аудиовизуальное оборудование, системы вещания и устройства для промышленного интернета вещей (IIoT).

В состав решений входят четыре вычислительных ядра Arm Cortex-A78AE с 64 Кбайт кеша L1 (ECC) и 512 Кбайт кеша L2, тогда как суммарный кеш L3 составляет 2 Мбайт. Кроме того, имеется процессор реального времени с шестью ядами Arm Cortex-R52. Предусмотрен одноядерный графический ускоритель Arm Mali-G78AE. Версии 2VM3254 и 2VM3454 также получили VCU-блок с поддержкой HEVC и AVC (вплоть до 4K60). Объём встроенной памяти — 1 Мбайт (ECC).

Программируемая часть 2VM3104 включает 225 400 логических ячеек и 103 040 LUT, а количество движков DSP составляет 420. У версии 2VM3254 эти значения равны соответственно 302 680, 138 368 и 564, у модификации 2VM3454 — 564 760, 258 176 и 1140. Количество трансиверов GTYP — 4, 8 и 16. Может использоваться оперативная память DDR5-6400 и LPDDR5X-8533 с максимальной пропускной способностью 102 Гбайт/с. Общий размер памяти программируемой логики (PL Memory) — до 45,4 Мбит. Реализована поддержка флеш-накопителей UFS 3.1, интерфейсов DisplayPort 1.4, USB 3.2 и USB 2.0, а также 1GbE, 10GbE и 100GbE (1 × 2VM3104/2VM3254 и 2 × 2VM3454). У двух старших версий также имеется контроллер PCIe 5.0 x4. Модель 2VM3454 располагает высокопроизводительным криптомодулем.

Изделия 2VM3104 и 2VM3254 имеют размеры 23 × 23 мм, вариант 2VM3454 — 29 × 29 мм. Разработчики смогут использовать пакет AMD Vivado Design Suite для проектирования аппаратного обеспечения и платформу AMD Vitis для создания софта. Поставки 2VM3454 начнутся позднее в текущем году, а чипы 2VM3254 и 2VM3104 появятся в 2027-м.

