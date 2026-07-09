Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года

Американская компания Cerebras Systems, занимающаяся разработкой ИИ-ускорителей, намерена активно развивать сеть дата-центров в европейском регионе. Первый объект планируется ввести в эксплуатацию к концу текущего года с последующим расширением инфраструктуры в 2027-м.

О планах по созданию ЦОД в Европе рассказал генеральный директор Cerebras Эндрю Фельдман (Andrew Feldman). По его словам, такие объекты позволят удовлетворить спрос со стороны местных клиентов на вычислительные ресурсы для задач ИИ. При этом расположение дата-центров непосредственно на территории региона поможет снизить задержки, а также учесть требования европейских регуляторов.

Cerebras сосредоточит усилия по развёртыванию дата-центров во Франции и странах Северной Европы. В частности, площадки будут созданы в Норвегии и Финляндии. В общей сложности до конца 2027 года компания рассчитывает ввести в эксплуатацию до 200 МВт мощностей. О том, с какими ЦОД-операторами Cerebras сотрудничает в европейском регионе, ничего не сообщается.

В мае этого года Cerebras подписала договор об аренде 40 МВт мощностей в дата-центре Digi Power X в Колумбиане (Алабама, США). Кроме того, компания оперирует кластерами для инференса в Санта-Кларе и Стоктоне (Калифорния, США), а также в Далласе (Техас, США). Параллельно Cerebras разворачивает площадки в Миннеаполисе (Миннесота, США). В Канаде компания планирует арендовать мощности в Монреале на площадке Bit Digital, а также в Саскачеване и Манитобе на объектах Bell. Ведутся предварительные переговоры о вводе мощностей в Израиле, ОАЭ, Австралии, Сингапуре, Индии и Индонезии.

Нужно отметить, что в мае нынешнего года Cerebras провела первичное публичное размещений акций (IPO) на бирже Nasdaq в США, получив $5,55 млрд. Тогда сообщалось, что привлечённые средства компания направит в том числе на развитие своего семейства ИИ-ускорителей. Кроме того, Cerebras намерена укрепить партнёрские отношения с ведущими облачными провайдерами и разработчиками ИИ-моделей.

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