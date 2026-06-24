Акции Cerebras Systems упали, несмотря на почти двукратный рост выручки

Акции Cerebras Systems упали примерно на 14 % на предварительных торгах после того, как компания объявила результаты за I квартал 2026 года, закончившийся 31 марта, и прогноз на текущий.

Выручка Cerebras выросла на 94 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13 % по сравнению с предыдущим кварталом, составив $193,4 млн при прогнозе Уолл-стрит в $180,8 млн (по данным Investing.com). Компания заявила, что рост был обусловлен растущим спросом на ИИ-чипы и облачные сервисы инференса, которые всё чаще используются для обработки больших объёмов задач.

Операционные убытки составили $15,0 млн, тогда как годом ранее этот показатель был равен $28,5 млн. Чистые убытки тоже стали немного меньше — $14,0 млн против $23,9 млн год назад. Компания не оправдала ожиданий Уолл-стрит по чистым убыткам, которые составили $0,22 на разводнённую акцию при консенсус-прогнозе аналитиков в размере $0,16 на разводнённую акцию.

Структура доходов Cerebras заметно изменилась. Выручка компании от продажи оборудования выросла на 59 % в годовом исчислении до $110,6 млн, а выручка от облачных сервисов и других услуг увеличилась на 178 % до $82,8 млн, что свидетельствует о всё большем вкладе в бизнес компании сервисов для обработки данных. «Для инвесторов и операторов инфраструктуры этот переход может оказаться столь же важным, как и сама технология Cerebras», — отметил ресурс Converge! Network Digest.

Cerebras ожидает получить во II квартале выручку примерно $194 млн (рост примерно на 88 % в годовом исчислении). За весь 2026 финансовый год компания прогнозирует выручку в диапазоне от $855 до $865 млн, что примерно на 69 % больше год к году в среднем показателе. Однако прогноз валовой прибыли за II квартал в размере от 36 % до 38 %, что гораздо ниже по сравнению с 47 % в I квартале, был негативно воспринят инвесторами, что привело к падению цены акций компании.

Несмотря на негативную реакцию инвесторов, аналитики Morgan Stanley заявили, что Cerebras показала «сильный дебютный квартал» после IPO, указав на «потенциал роста выручки и существенный потенциал роста валовой прибыли». Прогноз валовой прибыли Cerebras оказался выше прогноза банка в 24 % и консенсус-прогноза Уолл-стрит в 24,6 %.

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