Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено

По данным инвестиционно-аналитической компании Culper Research, крупные суперчипы Cerebras Systems служат меньше, чем официально заявляет производитель, сообщает Datacenter Dynamics.

В одном из постов в социальной сети X компания Culper сообщила об открытии короткой позиции по акциям Cerebras. Аналитики утверждают, что суперускорители компании выходят из строя приблизительно через два года эксплуатации. По их мнению, такой срок службы подрывает всю бизнес-модель производителя.

Ключевым элементом заявлений и маркетинговых материалов Cerebras является утверждение о том, что компании удалось решить давние проблемы, связанные с проектированием ИИ-ускорителей на основе целых кремниевых пластин. По словам главы компании Эндрю Фельдмана (Andrew Feldman), который давал интервью изданию Medium ещё в 2018 году, компания решила проблему, существовавшую на протяжении 75 лет. Заявлялось, что она изобрела материал и создала из него соединитель, способный компенсировать тепловое расширение пластин. Тем не менее в докладе Culper сообщается, что «новый» материал фактически является продуктом сорокалетней давности, разработанным Paricon Technologies. Аналитики подчёркивают, что Cerebras вряд ли удалось решить проблему теплового расширения на аппаратном уровне. Также в Culper рассказали со ссылкой на сотрудника Cerebras, что «новый» материал компании поставляется сторонним производителем.

По словам аналитиков, фактически Cerebras использует в своих суперускорителях «кустарное» решение проблемы: чипы постоянно выполняют операции, не несущие полезной нагрузки, чтобы потреблять мощность, близкую к максимальной, даже во время простоя. В результате даже в состоянии покоя ускорители CS-2 потребляют 70 % пиковой мощности, а CS-3 — 80 %.

В Culper считают, что эксплуатация в таком режиме приведёт к сокращению срока службы чипов. Исследователи подкрепили свои утверждения отзывами пользователей, сообщавших, что системы на основе решений Cerebras выходили из строя раньше, чем ожидалось.

В предварительных документах для выхода на IPO Cerebras заявляла, что её чипы способны работать 3–5 лет, но Culper утверждает, что такие решения служат всего 1,4–2,3 года. В компании подчеркнули, что предложение Cerebras во многом основано на том, что разработчик якобы решил проблему, с которой не могли справиться более 75 лет. Тем не менее, такое утверждение не заслуживает доверия.

Culper напомнила, что почти все основатели Cerebras, как и многие ключевые сотрудники компании, ранее работали в SeaMicro — последней компании Фельдмана. AMD купила этот бизнес в 2021 году, но менее чем через три года Фельдман покинул компанию, а AMD списала активы на $76 млн и закрыла это направление.

Вскоре после публикации доклада акции Cerebras упали на 5,66 %, а за неделю котировки снизились более чем на 14 %.

Примечательно, что утверждения Culper Research вряд ли можно назвать беспристрастными. Компания зарабатывает на игре на понижение на фондовом рынке, поэтому её заявления нельзя считать установленными фактами.

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