Доступ более чем к 97 % данных Yandex Cloud восстановлен, по умолчанию включено резервное копирование

После атак на ЦОД инженеры «Яндекса» сумели восстановить доступ к 97,16 % данных клиентов на платформе Yandex Cloud, сообщила пресс-служба компании. Остальные 2,84 % оказались утеряны безвозвратно в связи с критическими повреждениями оборудования и отсутствия бэкапов у клиентов на платформе. Компания продолжает распределять вычислительные ресурсы платформы Yandex Cloud по новым самостоятельным локациям в российских регионах. Число локаций продолжает расти, добавили в «Яндексе».

Сохранить все 100 % данных сумели клиенты Yandex Cloud, которые пользовались инструментами резервного копирования на платформе. По итогам инцидента в Yandex Cloud изменили подход к бэкапам — ранее механизм резервного копирования клиентам приходилось активировать самостоятельно. Теперь, когда создаётся новая виртуальная машина, эта функция включается по умолчанию. Услуга работает на прежних условиях — клиенты могут от неё отказаться, но, напомнили в «Яндексе», она является основным способом снизить риски в чрезвычайных обстоятельствах.

В октябре дата-центры «Яндекса» трижды подвергались атакам БПЛА — пострадали объекты в Сасово Рязанской области, в Калуге и Владимире. Суперкомпьютеры компании в результате инцидентов не пострадали. Чтобы компенсировать ущерб клиента компания до конца месяца отменила плату за все сервисы Yandex Cloud. На аналогичную меру ранее пошла платформа AWS, когда атакам БПЛА подверглись ЦОД в ОАЭ и Бахрейне.

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