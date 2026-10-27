Суперкомпьютеры «Яндекса» не пострадали от атак беспилотников и заработают на других площадках

Наконец, прояснилась ситуация с суперкомпьютерами компании «Яндекс», дата-центры которой в Сасове, Калуге и Владимире подверглись в этом месяце атакам БПЛА, что привело к повреждениям инфраструктуры и приостановке работы части объектов. В ЦОД Сасово находились два крупных суперкомпьютер «Яндекса» — «Червоненкис» и «Ляпунов», а во владимирском дата-центре — суперкомпьютер «Галушкин», поэтому многих интересовало, не получили ли они повреждений.

Как сообщили ресурсу Forbes в пресс-службе компании, ни один из суперкомпьютеров от атак не пострадал. Их вывезли и теперь разворачивают на новых вычислительных площадках. Так что эти вычислительные системы будут и дальше использоваться для обеспечения работы сервисов компании и обучения фундаментальных языковых моделей.

«Яндекс» ввёл суперкомпьютер «Ляпунов» в эксплуатацию в 2020 году, «Червоненкис» и «Галушкин» — в 2021-м. Системы были построены на базе процессоров AMD EPYC и ускорителей NVIDIA A100. В последнем рейтинге Top500 от июня 2026 года «Червоненкис» находится на 101-й позиции, «Галушкин» — на 134-й, а «Ляпунов» — на 161-й.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что «Яндекс» после атак оперативно перевёл работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки. При этом ведомство оказало компании «содействие» в предоставлении дополнительных площадок. А в «Яндексе» отметили, что на протяжении многих лет уделяли внимание созданию распределённой инфраструктуры и системы резервирования.

В связи с угрозой дальнейших атак БПЛА на дата-центры российских компаний Минцифры и Минобороны РФ обсудили необходимые меры для защиты их вычислительной инфраструктуры.

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