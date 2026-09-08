«Яндекс» выпустил «Алису AI» для бизнеса

Команда разработчиков «Яндекса» сообщила о запуске «Алисы AI» для бизнеса — ИИ-ассистента для решения задач в корпоративной среде.

«Алиса AI» для бизнеса помогает автоматизировать рабочую рутину: подготовить материалы к встрече, собрать регулярный отчёт из писем и документов, распределить задачи по исполнителям, составить инструкции на основе базы данных компании и многое другое. Решение развёрнуто в облачном окружении «Яндекс 360» и позволяет использовать корпоративные знания, к которым у сотрудника есть доступ, а также подключённые рабочие инструменты: «Почту», «Диск», «Календарь», «Трекер», «Вики» и внешние системы — «Битрикс24», «Спарк», amoCRM, «1С».

Отличительной особенностью бизнес-версии «Алисы AI» является безопасность: система функционирует в отдельном пространстве — корпоративные данные в нём отделены от личных. При этом обеспечивается полный контроль над доступами: администратор может управлять подключением сотрудников и правами доступа. Поддерживается вход через корпоративные учётные записи (SSO). Использование данных организации для обучения ИИ-моделей запрещено по умолчанию.

В дополнение к готовому решению в ближайшем будущем на платформе Yandex Cloud появится настраиваемое — для компаний с дополнительными требованиями к безопасности и хранению данных. Они смогут использовать ассистента по гибридной модели или развернуть его во внутренней инфраструктуре организации. Также в этой версии можно будет создавать собственные навыки и плагины.

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