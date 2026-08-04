ROC Backup получил сертификат совместимости с сервисами «Яндекс 360»

Облачный провайдер K2 Cloud (входит в экосистему брендов системного интегратора «К2Тех») сообщил об успешном прохождении сертификационных испытаний программного комплекса ROC Backup на предмет совместимости с платформой «Яндекс 360».

ROC Backup предназначен для защиты данных и восстановления информации. Продукт позволяет централизованно защищать данные пользователей, гибко настраивая политики для отдельных сотрудников, подразделений или всей организации. Среди ключевых возможностей — автоматическое создание резервных копий по расписанию, точечное восстановление писем, файлов и событий календаря, перенос информации между учётными записями, дедупликация и централизованная выгрузка данных. Такой подход помогает минимизировать риск потери корпоративной информации и сократить время восстановления после инцидентов.

Полученный компанией сертификат совместимости удостоверяет, что ROC Backup использует официальные API и документированные возможности платформы «Яндекса» для защиты данных почтового сервиса, облачного хранилища и календаря. Подчёркивается, что до настоящего времени «Яндекс 360» не выдавал подобных подтверждений сторонним инструментам этого класса.

Продукт доступен как для развёртывания в инфраструктуре заказчика, так и в «К2 Облаке», позволяя организациям выбирать модель эксплуатации в соответствии с требованиями бизнеса.

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