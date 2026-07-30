Yandex B2B Tech выпустит универсального ИИ-агента — он сможет автоматизировать до половины бизнес-задач

Yandex B2B Tech (бизнес-группа «Яндекса», объединяющая технологии и инструменты компании для корпоративных пользователей, включая продукты Yandex Cloud и «Яндекс 360») анонсировала нового ИИ-агента для бизнеса. Он будет построен на базе Yandex AI Studio и возьмёт на себя до половины задач офисных сотрудников (от бухгалтеров до маркетологов), на которые обычно уходит до трети рабочего времени.

Выпуск решения планируется до конца сентября 2026 года. В отличие от остальных ИИ-агентов, это будет своего рода операционная ИИ-система для бизнеса. В ней любой сотрудник сможет использовать привычные ему рабочие сервисы и инструменты (условный Excel), но работать с ними можно будет через ИИ-агентов. Такой интеллектуальный помощник, например, сможет вести документооборот, сравнивать коммерческие предложения от поставщиков и проверять заявки, анализировать кандидатов на вакантные должности и т. д.

Пользователи смогут предоставить ИИ-ассистенту доступ к корпоративным сервисам от своего имени. Он получит те же права и сможет запрашивать актуальную информацию для решения задачи. Для безопасного использования агента предусмотрены средства ограничения доступа к внутренним, а каждое важное действие потребует подтверждения от человека. Также будет доступна возможность анализировать поведение ИИ-агента: проверять всю цепочку его действий и решений, какие инструменты он использовал и к каким данным и системам обращался внутри организации.

По словам разработчиков, ИИ-агент для бизнеса можно будет использовать для решения задач, которые требуют специфических знаний и умений. Для этого предусмотрена система навыков. Компании смогут использовать готовые навыки из каталога, например «Финансист» или «HR-специалист», либо создать собственные. Уметь писать код для этого не требуется. Достаточно указать источники данных — это может быть почта, внутренние базы знаний и так далее — и своими словами описать процесс решения задачи.

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