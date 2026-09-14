Минюст США проверит сделку NVIDIA с Groq, но это ничего не изменит

Министерство юстиции США проводит проверку с целью выяснить, не была ли структура лицензионного соглашения NVIDIA с Groq стоимостью $20 млрд намеренно выстроена таким образом, чтобы избежать антимонопольного расследования, сообщила газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

В рамках сделки, заключённой в прошлом году, которую компания Groq охарактеризовала как «неисключительное лицензионное соглашение с NVIDIA на технологии инференса», генеральный директор Groq Джонатан Росс (Jonathan Ross) и президент компании Санни Мадра (Sunny Madra), а также часть инженерной команды Groq перешли на работу в NVIDIA.

Представитель NVIDIA Джон Риццо (John Rizzo) заявил, что «история с Groq — яркий пример того, как американская система работает именно так, как было задумано: она стимулирует инновации, вознаграждает предпринимателей и приносит пользу потребителям». Он добавил: «Законодательство призвано поддерживать экосистему стартапов в США и защищать фундаментальные права изобретателей и наемных работников на реализацию своих стремлений».

Формально Groq осталась независимой компанией. Именно это сочетание обстоятельств и стало предметом расследования. Сделка не была заявлена на проверку регулятором возможного нанесения ущерба конкуренции на рынке, хотя NVIDIA получила не только технологии, но и двух ключевых руководителей Groq. По словам одного из источников, Министерство юстиции США начало расследование сделки с Groq вскоре после объявления о ней в декабре, направив в NVIDIA официальный запрос. Эндрю Фергюсон (Andrew Ferguson), возглавляющий Федеральную торговую комиссию (FTC) США, в январе сообщил агентству Bloomberg, что ведомство начало проверку с целью выяснить, не были ли подобные сделки намеренно структурированы так, чтобы избежать надзора со стороны регулирующих органов.

Если Минюст США придёт к выводу, что NVIDIA должна была получить антимонопольное одобрение сделки, ведомство может потребовать взыскания гражданско-правовых штрафов. В то же время, по словам источника, окончательное решение ещё не принято, и Министерство юстиции в итоге может не обнаружить никаких нарушений. Впрочем, по данным Bloomberg, Минюст изучает возможные нарушения антимонопольного законодательства со стороны производителя чипов с 2024 года. Сообщается, что вопросы со стороны регулирующих органов относительно соглашения между NVIDIA и Groq возникли в начале текущего года в рамках этого более масштабного расследования.

Сделки также привлекли внимание сенаторов, которые призвали FTC и Министерство юстиции США расследовать ряд таких сделок, включая партнёрство NVIDIA с компанией Groq. «По сути, эти сделки представляют собой фактические слияния, позволяющие компаниям объединять кадровые, информационные и финансовые ресурсы, при этом, судя по всему, пытаясь обойти процедуры контроля, обычно применяемые к сделкам по слиянию и поглощению», — указали сенаторы в письме, направленном в FTC и Министерство юстиции США. Хотя формально NVIDIA не покупала Groq, фактически её итоги равносильны поглощению.

Внимание со стороны Министерства юстиции к этим вопросам возникло на фоне того, как NVIDIA — компания с рыночной капитализацией $5,4 трлн — фактически превратилась в «центральный банк» Кремниевой долины, используя свои огромные финансовые ресурсы для поддержки ИИ-стартапов и финансирования клиентов, отметила The New York Times. Главный вопрос для Министерства юстиции США заключается в том, нанесла ли эта сделка ущерб конкуренции; учитывая текущую ситуацию на рынке, доказать наличие такого ущерба может быть непросто, пишет The Register. Но даже если бы Минюст нашёл основания для судебного иска и добился отмены сделки, это вряд ли что-то кардинально изменило бы, отметил ресурс.

Сделка с Groq обеспечила NVIDIA два ключевых актива: готовые аппаратные решения (чипы) и специалистов, необходимых для их дальнейшей разработки. Groq стала известна благодаря созданию ускорителей с потоковой архитектурой и большим объёмом памяти SRAM, что позволило ускорить инференс больших языковых моделей (LLM) до показателей, которых системы NVIDIA на базе GPU самостоятельно достичь не могли. В марте NVIDIA представила стойки LPX, оснащённые 256 ускорителями LPU Groq 3. Глава NVIDIA пообещал, что связка Groq и Vera Rubin обеспечит оптимальную производительность для всего спектра задач инференса.

The Register отметил, что дезагрегация вовсе не уникальная особенность Groq. Cerebras создаёт аналогичные системы совместно с AWS и AMD; SambaNova сотрудничает с Intel; а d-Matrix и ее партнёры объединяют свою платформу с GPU NVIDIA, преследуя те же цели, что и в случае комбинации Vera Rubin NVL72 с Groq 3 LPX. Ещё до объявления о сделке с Groq компания уже закладывала фундамент экосистемы, в центре которой находилось её подразделение сетевых технологий. Она передала свои проекты стоек MGX в Open Compute Project (OCP), позволив тем самым любому производителю чипов размещать свою продукцию в стойках, изначально спроектированных для GPU NVIDIA. Затем NVIDIA открыла доступ к своему интерконнекту в рамках программы NVLink Fusion.

И теперь, если Министерство юстиции США заблокирует сделку (целью которой было поглощение компании ради получения её специалистов) и аннулирует соглашение с Groq, NVIDIA может лишиться прямого контроля над разработкой LPU и доходов от их продажи, но это не обязательно будет означать конец для стоек Groq LPX. Groq просто пополнит ряды растущего числа аппаратных партнёров NVIDIA, создающих решения для ИИ-фабрик (AI factory) этой компании. Более того, сама эта сделка гарантирует, что даже если регуляторы в итоге её сорвут, наготове окажется множество альтернатив.

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