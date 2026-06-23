Groq привлекла $650 млн на развитие своей облачной инференс-платформы

Стартап Groq, занимающийся разработкой чипов для инференса и купленный NVIDIA за $20 млрд, объявил о привлечении $650 млн на развитие собственного облака, сообщает Silicon Angle. Возглавили раунд инвестиционная группа Disruptive и хеджевый фонд Infinitum.

В декабре 2025 года NVIDIA согласилась заключить исключительное лицензионное соглашение на технологии и наняла нескольких сотрудников Groq, в том числе её основателя и генерального директора. При этом формально «зелёным» облако GroqCloud в рамках сделки не досталось. Компания раскрыла, что её облачная платформа обрабатывает триллионы токенов в неделю для 5 млн разработчиков.

Облачная инфраструктура Groq работает на базе 13 ЦОД на нескольких континентах. Компания рассчитывает потратить привлечённые средства для расширения мощностей до 200 МВт к 2027 году. В Groq утверждают, что часть новых вычислительных мощностей получит системы NVIDIA LPX на основе LPU 3. Прочие облачные операторы в теории тоже способны создать сервис для инференса на основе решений NVIDIA/Groq.

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