Groq увеличил заказ на производство ИИ-чипов у Samsung более чем в 1,5 раза

 
groq hardware nvidia samsung ии

ИИ-стартап Groq, приобретённый NVIDIA за $20 млрд, направил Samsung Electronics запрос на увеличение производства своих чипов, сообщил Chosunbiz со ссылкой на информированные источники.

Источники утверждают, что Groq недавно принял решение увеличить производство ИИ-чипов, которое в прошлом году было передано на аутсорсинг подразделению Samsung Electronics, с примерно 9 тыс. пластин до примерно 15 тыс. Если в прошлом году объём производства был ограничен изготовлением опытных образцов чипов для определения их эффективности при использовании для ИИ-инференса, то в этом году, судя по объёму, Groq находится на ранней стадии массового производства для выхода на коммерческие рельсы.

Источник изображения: Groq

Источник изображения: Groq

Как отметил Chosunbiz, хотя объём поставок Groq для Samsung Electronics невелик, подразделение Samsung Electronics активно работает с потенциальными клиентами, чтобы заложить основу для получения крупных заказов на поставку ИИ-чипов. Помимо Groq, подразделение Samsung Electronics также производит весь ассортимент процессоров для HyperExcel — южнокорейского стартапа по разработке чипов для ИИ-инференса. Samsung Electronics производит ИИ-чипы для Groq и HyperExcel по 4-нм техпроцессу.

По словам источника в полупроводниковой отрасли, «4-нм техпроцесс, используемый Samsung Electronics для массового производства чипов Groq для ИИ-нагрузок, включает ряд улучшенных процессов для повышения производительности чипа. Учитывая высокую стоимость процесса и самый высокий спрос в отрасли на 4–5-нм техпроцессы, это также имеет важное значение для обеспечения конкурентного преимущества перед TSMC». Собеседник ресурса Chosunbiz прогнозирует, что с учётом выхода NVIDIA на рынок ИИ-чипов и увеличения производства Groq ожидается бурный рост рынка чипов для ИИ-инференса.

Ожидается, что на мероприятии GTC 2026 NVIDIA представит чип для ИИ-инференса на основе дизайна, разработанного Groq, в котором используется память SRAM вместо HBM. Как сообщают источники, одним из заказчиков нового чипа будет OpenAI.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1138075
« Назад к ленте

Комментарии