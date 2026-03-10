Groq увеличил заказ на производство ИИ-чипов у Samsung более чем в 1,5 раза

ИИ-стартап Groq, приобретённый NVIDIA за $20 млрд, направил Samsung Electronics запрос на увеличение производства своих чипов, сообщил Chosunbiz со ссылкой на информированные источники.

Источники утверждают, что Groq недавно принял решение увеличить производство ИИ-чипов, которое в прошлом году было передано на аутсорсинг подразделению Samsung Electronics, с примерно 9 тыс. пластин до примерно 15 тыс. Если в прошлом году объём производства был ограничен изготовлением опытных образцов чипов для определения их эффективности при использовании для ИИ-инференса, то в этом году, судя по объёму, Groq находится на ранней стадии массового производства для выхода на коммерческие рельсы.

Как отметил Chosunbiz, хотя объём поставок Groq для Samsung Electronics невелик, подразделение Samsung Electronics активно работает с потенциальными клиентами, чтобы заложить основу для получения крупных заказов на поставку ИИ-чипов. Помимо Groq, подразделение Samsung Electronics также производит весь ассортимент процессоров для HyperExcel — южнокорейского стартапа по разработке чипов для ИИ-инференса. Samsung Electronics производит ИИ-чипы для Groq и HyperExcel по 4-нм техпроцессу.

По словам источника в полупроводниковой отрасли, «4-нм техпроцесс, используемый Samsung Electronics для массового производства чипов Groq для ИИ-нагрузок, включает ряд улучшенных процессов для повышения производительности чипа. Учитывая высокую стоимость процесса и самый высокий спрос в отрасли на 4–5-нм техпроцессы, это также имеет важное значение для обеспечения конкурентного преимущества перед TSMC». Собеседник ресурса Chosunbiz прогнозирует, что с учётом выхода NVIDIA на рынок ИИ-чипов и увеличения производства Groq ожидается бурный рост рынка чипов для ИИ-инференса.

Ожидается, что на мероприятии GTC 2026 NVIDIA представит чип для ИИ-инференса на основе дизайна, разработанного Groq, в котором используется память SRAM вместо HBM. Как сообщают источники, одним из заказчиков нового чипа будет OpenAI.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: