QCT представила сервер QuantaEdge EGN77C-2U на базе NVIDIA Grace для инфраструктур AI-RAN

Компания Quanta Cloud Technology (QCT) анонсировала сервер QuantaEdge EGN77C-2U, использующий дизайн NVIDIA Aerial RAN Computer Pro (ARC-Pro) и подход Nokia anyRAN. Новинка, как ожидается, позволит телеком-операторам ускорить переход к программно-определяемым сетям 5G и 6G с поддержкой ИИ (AI-RAN).

Устройство имеет архитектуру 2U2N — два узла в корпусе 2U. Задействованы чипы NVIDIA Grace, объединяющие 72 вычислительных ядра Arm Neoverse V2 (Armv9). Объём памяти LPDDR5X составляет 512 Гбайт в расчёте на узел. В оснащение каждого узла входят GPU-ускоритель NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, сетевые адаптеры NVIDIA ConnectX-8 Ethernet SuperNIC, 16 портов 25GbE и два порта 400GbE.

«Отрасль вступает в новую эпоху беспроводной связи, изначально основанную на ИИ. С помощью QuantaEdge EGN77C-2U, платформы NVIDIA AI Aerial и программного обеспечения Nokia anyRAN мы формируем единую среду, которая поддерживает бесшовную интеграцию ИИ и сетей радиодоступа следующего поколения», — говорит Майк Янг (Mike Yang), президент QCT.

Подчёркивается, что сети, изначально созданные на основе ИИ, предлагают качественно новые возможности в плане производительности, эффективности и функциональности. Программно-определяемая архитектура RAN на базе ИИ поможет справляться с экспоненциальным ростом объёмов передаваемых данных и появлением новых ресурсоёмких рабочих нагрузок. Алгоритмы ИИ поддерживают интеллектуальное управление, что позволяет оптимизировать работу сетей в зависимости от текущей ситуации. В результате, может быть сформирован задел для будущих систем связи 6G, которые обеспечат высочайшие скорости передачи информации при минимальных задержках.

