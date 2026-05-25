Accenture и OneView Commerce получили контракт на замену скандально известного ПО Fujitsu Horizon для Почты Великобритании

Почтовая служба Великобритании Royal Mail заключила с Accenture и OneView Commerce контракт на £410 млн для замены проблемного ПО Horizon, ставшего причиной одной из крупнейших судебных ошибок в истории страны, сообщает The Register.

Accenture стала победителем тендера на замену ПО компании Fujitsu, с 1996 года отвечавшего за работу POS-системы и финансовой отчётности почты в соответствии с принципом Walk In Take Over (WITO). Это означает, что подрядчик берёт под контроль действующую систему, обслуживая её, но параллельно внедряя новую — готовится полная трансформация делопроизводства. В частности, будет обеспечено управление миграцией на новое SaaS-решение, сумма сделки составит £269 млн на пять лет (с возможностью дважды дополнительно продлять контракт на год).

Менее известная OneView Commerce выступает поставщиком SaaS-решений для розничной торговли. Эта компания также выиграла тендер на поставку ПО стоимостью £141 млн. Программное обеспечение должно «трансформировать технологическую платформу розничной торговли почты в соответствии с меняющимися бизнес-требованиями, операционными процессами и потребностями клиентов».

Новую систему поместят в облако с возможностью отладки под нужды почты. Ожидается, что она будет включать POS-терминалы для обслуживания посетителей, мобильные сервисы, службы взаимодействия с клиентами и аналитические сервисы, а также киоски самообслуживания и т.п.

В 1999 году Почта Великобритании начала внедрять систему Horizon компании Fujitsu для бухгалтерского учёта и дважды обновляла это ПО. Со временем выяснилось, что с 1999 по 2015 гг. более 700 сотрудников почты неправомерно привлекли к ответственности из-за ошибок в Horizon, в том числе уголовной. Расследование уже показало, высокопоставленные сотрудники почты и представители подрядчиков — Fujitsu и ICL должны были знать о дефектах в Horizon. При этом представители Почты и Fujitsu пытаются переложить вину друг на друга, а многие пострадавшие до сих пор не могут дождаться компенсаций. Попутно выяснилось, что и прошлые версии ПО для Почты, Capture и ECCO/ECCO+, также содержали аналогичные ошибки.

В мае 2025 года Почта Великобритании отказалась от планов создания собственной замены ПО компании Fujitsu и объявила тендер на £410 млн, победителями которого и стали Accenture и OneView Commerce. В числе не прошедших конкурсный отбор — IBM и Escher Software. Последняя занимается поставками ПО для розничной торговли и электронной коммерции.

