Microsoft выходит из соглашения с Oracle по аренде вычислительных мощностей, заключенного в 2023 году

Компания Microsoft намерена выйти из соглашения с Oracle от 2023 года о предоставлении вычислительных мощностей. Оно предусматривало использование уже устаревшего на сегодня оборудования NVIDIA, передаёт Bloomberg. Стоимость контракта не раскрывалась. Сообщалось, что оборудование Oracle должно было обслуживать поисковик Bing с ИИ-ассистентом. При этом более новые соглашения компании, вероятно, продолжат действовать. В марте CNBC сообщало, что Oracle строит «вчерашние» дата-центры с устаревающим оборудованием за счёт будущих долгов.

По данным Oracle, спрос на инфраструктуру компании по-прежнему высок, в т.ч. на оборудование старых поколений. Компания заявляла, что клиенты платили при перезаключении в I квартале 2027 финансового года контрактов на использование оборудование четырёхлетней давности на 20 % больше, чем изначально.

В июне 2026 года сорвалась сделка на сумму $3 млрд, поскольку Oracle не смогла обеспечить необходимую систему безопасности. Т.н. программа Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) устанавливает требования к безопасности облачных сервисов для размещения американских правительственных данных. По слухам, Oracle не захотела внедрять её, хотя сама компания называла данные журналистов недостоверными, заявляя, что Microsoft является партнёром и, одновременно, клиентом Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

По имеющимся данным, Microsoft пересматривает по тому же принципу и действующие контракты с неооблачными провайдерами. Год назад обязательства компании по аренде мощностей у таких бизнесов составляли $60 млрд, а сейчас эта сумма выросла до $80 млрд. Вместе с тем компания укрепляет контроль за некоторым проектами строительства ЦОД своих партнёров компаниями Nebius, IREN и Nscale, а от «рискованных» проектов отказывается.

При этом Microsoft остаётся одним из крупнейших клиентов неооблачных провайдеров и имеет с ними крупные действующие контракты. В компании подчёркивают, что отношения с инфраструктурными партнёрами выстраиваются с учётом требований Microsoft и спроса со стороны клиентов, планы корректируются по мере изменения обстоятельств. Подчёркивается, что это «обычная и ответственная» практика управления крупными и сложными инфраструктурными проектами, помогающая обеспечивать надёжный и эффективны ввод в эксплуатацию новых мощностей.

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