К европейской суперкомпьютерной программе EuroHPC JU присоединилась Канада

Канада официально присоединилась к Европейскому совместному предприятию по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU), став 39-м государством — участником данного проекта. Об этом было объявлено на саммите EU–Canada в Монреале.

Отмечается, что Евросоюз и Канада стремятся к построению более глубокого и эффективного взаимодействия, основанного на совместном доступе к рынкам, общих ценностях и взаимодополняющих сильных сторонах их экономик. Сотрудничество, как ожидается, укрепит потенциал в области суперкомпьютерных технологий и развития научных исследований.

В рамках программы EuroHPC JU Канада получит доступ к европейским HPC-ресурсам, ИИ-системам и платформам квантовых вычислений. Канадские ученые также смогут сотрудничать с европейскими коллегами при реализации передовых научно-технических инициатив. В целом, увеличение количества участников EuroHPC JU поможет создать в Европе суперкомпьютерную экосистему мирового класса.

На сегодняшний день совместное предприятие EuroHPC JU закупило 12 суперкомпьютеров, распределённых по всему региону. В их число входят первая экзафлопсная система в Европе JUPITER (Германия), а также машины Leonardo (Италия), LUMI (Финляндия), Daedalus (Греция), Arrhenius (Швеция), Vega (Словения) и др. Кроме того, ведётся строительство второго европейского экзафлопсного суперкомпьютера — комплекса Alice Recoque.

Дополнительно организация EuroHPC JU курирует создание 19 «фабрик искусственного интеллекта» (AI Factories), которые будут дополнены 13 региональными представительствами (AI Factory Antennas) — они бесплатно предоставляют адресную поддержку стартапам и малому бизнесу. Кроме того, EuroHPC JU развёртывает европейскую инфраструктуру квантовых вычислений, интегрируя различные квантовые технологии с существующими в регионе суперкомпьютерами. В частности, недавно были запущены квантовые системы Sol (Италия), Lucy (Франция) и Euro-Q-Exa (Германия).

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: