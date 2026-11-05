«Защитники энергосети»: OpenAI готова умерить аппетиты своих ИИ ЦОД, на время отдавая на нужды населения до 1 ГВт

OpenAI объявила о запуске программы «Защитники энергосети» (Grid Protectors Program) — общенациональной инициативы, направленной на поддержание доступного и надёжного электроснабжения для семей и предприятий в тех регионах, где компания строит свои объекты вычислительной инфраструктуры.

Первым объектом, где будет реализована программа в рамках пилотного проекта, станет строящийся ЦОД в округе Эффингем (Effingham, штат Джорджия) мощностью 3,2 ГВт, известный как проект «Камелия» (Project Camellia). Он создается в соответствии с 25-летним соглашением о энергоснабжении OpenAI с компанией Georgia Power. Согласно условиям соглашения, OpenAI обязалась высвобождать до 1 ГВт — 31 % от пиковой нагрузки комплекса — в периоды, когда региональная энергосистема сталкивается с экстремальными погодными условиями или резким ростом спроса. Этого объёма достаточно для поддержания работы кондиционеров примерно 700 тыс. домохозяйств. В Georgia Power охарактеризовали это как «одно из крупнейших в стране обязательств по управлению спросом на уровне отдельного объекта».

OpenAI отметила, что соглашение также вносит вклад в более масштабный план компании Georgia Power по снижению расходов для потребителей. По прогнозам коммунального предприятия, начиная с 2029 года, совокупный эффект от портфеля соглашений с крупными потребителями и ожидаемого роста — включая проект «Камелия» — позволит клиентам экономить около $950 млн/год. По оценкам компании, для типичного бытового потребителя, использующего 1000 кВт-ч электроэнергии, экономия составит не менее $15/мес. При этом OpenAI подчеркнула, что также придерживается прежнего обязательства покрывать все расходы, связанные с функционированием своих объектов.

Концепция, лежащая в основе программы «Защитники энергосети» — управление спросом (demand response), — имеет долгую историю применения в электроэнергетике для преодоления пиковых нагрузок, пишет ресурс Tech Times. Еще в 1970-х годах в Великобритании действовала программа Economy 7, в рамках которой домохозяйствам платили за перенос работы электрообогревателей на ночные часы, когда нагрузка на сеть минимальна. В 1985 году Эмори Ловинс (Amory Lovins) популяризировал эту идею для промышленных потребителей, введя термин «негаватты» (negawatts). В 2005 году Конгресс США закрепил политику управления спросом на федеральном уровне (Energy Policy Act), а Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) расширила её положения своими постановлениями в 2011 и 2020 годах.

Что делает дата-центры для ИИ новым важным этапом в истории управления спросом, так это их колоссальный масштаб и скорость реакции. В декабре прошлого года компания National Grid совместно с Emerald AI, исследовательским консорциумом в энергетической сфере EPRI, облачным провайдером Nebius и корпорацией NVIDIA провела контролируемый эксперимент, который подтвердил способность ИИ-оборудования ЦОД гибко регулировать энергопотребление в любой момент времени. А сейчас NVIDIA, Google и Emerald AI создают альянс для развития ИИ ЦОД с гибким энергопотреблением.

Если ИИ ЦОД способны в случае аварии надёжно снижать энергопотребление на 30–40 % за считанные секунды, они могут стать одним из самых ценных ресурсов поддержки гибкости энергосистемы. Именно этот потенциал — превращение ИИ из «бремени для энергосети» в гибкий инструмент управления — придаёт программе «Grid Protectors» значимость как в экспертном, так и в коммерческом плане.

Эта программа запускается на фоне растущего в США сопротивления строительству дата-центров. Согласно опросу Gallup, проведенному в марте 2026 года, 71 % американцев выступают против строительства ИИ ЦОД в своем регионе. При этом 48 % респондентов подчеркнули, что они категорически против этого. Даже против строительства атомных электростанций население выступает менее активно (против АЭС в аналогичных опросах высказывались 53 % респондентов).

В марте аналитики Goldman Sachs Research спрогнозировали, что к 2030 году мировой спрос на электроэнергию со стороны ЦОД вырастет на 220 % по сравнению с уровнем 2023 года. В августе 2023 года Совет по надёжности электроснабжения Техаса (ERCOT) зафиксировал исторический максимум нагрузки на энергосистему — 85,5 ГВт. Согласно скорректированному прогнозу ERCOT, к 2031 году спрос достигнет 145 ГВт — рост на 70 %, обусловленный главным образом потребностями промышленности и ЦОД. На долю ЦОД уже приходится около 6 % от общего объема потребления электроэнергии в США.

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