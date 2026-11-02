DayOne и Blue Whale Energy изучат возможность создания распределённой виртуальной электростанции в Сингапуре для ЦОД SG1

Действующий в Азиатско-Тихоокеанском регионе девелопер ЦОД DayOne подписал меморандум о взаимопонимании с сингапурской Blue Whale Energy. Компании изучат возможность создания распределённой виртуальной электростанции для DayOne SG1 в Сингапуре, сообщает Datacenter Dynamics.

Компании подписали необязывающий меморандум для изучения возможности создания системы, обеспечивающей управление в реальном времени сетью аккумуляторных энергохранилищ (BESS). Система призвана объединить энергохранилища будущего ЦОД SG1 с другими аналогичными системами сторонних коммерческих и промышленных объектов. Это позволит аккумуляторным хранилищам работать как единый гибкий ресурс для электросети, позволяющий регулировать нагрузку.

Предложенная виртуальная электростанция объединит ресурсы BESS с нескольких площадок для регулирования объёмов потребления электроэнергии из сети в пиковые периоды. Предполагается, что это позволит эффективнее использовать имеющуюся энергетическую инфраструктуру и высвободить в энергосистеме дополнительные мощности. В рамках меморандума планируется оценить технические, эксплуатационные и коммерческие условия, необходимые для создания распределённой виртуальной электростанции.

По словам DayOne, цифровая экономика Сингапура зависит не только от вычислительной инфраструктуры, но и от систем, её поддерживающих, включая энергетические. ЦОД должны играть активную роль в укреплении энергосистемы, от которой они зависят и участвовать в создании долгосрочной ценности. Партнёрство с Blue Whale Energy способно помочь повысить гибкость энергосистемы.

На начальном этапе планируется совместно провести предварительное проектирование Front-End Engineering Design (FEED), охватывающее конфигурацию энергохранилищ, вопросы безопасности, учёт электроэнергии и телеметрию, системы управления, меры обеспечения надёжной эксплуатации, а также возможные условия сотрудничества с коммерческими и промышленными объектами, участвующими в проекте.

Дополнительно партнёры намерены консультироваться с профильными государственными органами и участниками энергорынка и, если необходимо, определить применимые технические требования и условия для участия в рыночных механизмах. Также компании оценят требования для возможного участия в действующих сингапурских программах Demand Response и Interruptible Load. Они стимулируют сокращение потребления электроэнергии в периоды повышенной нагрузки, а также при возникновении в системе нештатных ситуаций — такие меры повышают надёжность системы.

DayOne начала строить ЦОД SG1 в июле 2025 года, а коммерческая эксплуатация должна начаться в начале 2027 года. Объект мощностью 20 МВт и площадью 40 тыс. м2 будет использовать гибридные системы воздушного и жидкостного охлаждения. Кроме того, это будет первый в Сингапуре ЦОД, оснащённый собственными топливными элементами для выработки электричества непосредственно на площадке. Также DayOne заключила с Sembcorp Power соглашение о покупке энергии (PPA) сроком на 10 лет. DayOne в ходе подготовки к IPO объявила о намерении более чем вдвое нарастить мощности своих ЦОД к 2028 году.

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