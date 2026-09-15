Был завод, стал ИИ ЦОД: Teravolt предлагает переделать старые промышлынные объекты в дата-центры

По прогнозам Gartner, в 2026 году спрос на электроэнергию для ЦОД в мире достигнет 132 ГВт — против 104 ГВт в 2025 году и, как ожидается, 290 ГВт. Лондонская ИИ-инфраструктурная компания Teravolt ожидает, что к 2036 году спрос ИИ на электричество составит 410 ГВт. Для сравнения, предполагается, что на тот момент будет доступно 170 ГВт, а дефицит составит 240 ГВт. Для решения этой проблемы Teravolt предлагает переоборудовать промышленные объекты, сообщает The Register.

По словам Teravolt, на постройку дата-центра может уйти от одного года до трёх лет, тогда как на создание новой электросетевой инфраструктуры нужно уже 5–15 лет, которые уйдут на планирование, получение разрешений и собственно строительство. В результате, как утверждает компания, некоторые ИИ-проекты просто не получится реализовать, а некоторые перенесут в локации с более свободным доступом к электроэнергии.

Часть энергии можно получить за счёт других отраслей экономики и старой генерирующей инфраструктуры вроде угольных и газовых электростанций, которые придётся эксплуатировать дольше, чем планировалось. Teravolt предлагает перепрофилировать имеющиеся энергетические активы вроде старых ТЭС, промышленных площадок или перерабатывающих предприятий — они уже имеют как минимум часть необходимой инфраструктуры, разрешения, контракты и даже сотрудников.

По оценкам Teravolt, выплавка алюминия даёт $170–$190/МВт·ч валовой выручки (исходя из затрат 4–15 МВт·ч на каждую тонну алюминия при цене последней $2,6 тыс.). В то же время ИИ ЦОД обеспечивает $450–900 выручки или $300 EBITDA. В Teravolt ожидают, что со временем всё в ИИ-стеке, включая ПО, слой оркестрации, чипы и ИИ-ускорители, станут стандартизированными и взаимозаменяемыми. Тем временем, быстрого способа удовлетворить растущий спрос на энергию не существует, на это нужны годы инвестиций.

Быстрее всего решить проблему можно, «перетянув» на себя энергетические ресурсы до тех пор, пока ИИ-нагрузки выгоднее других энергоёмких задач. В компании уверены, что маржа на мегаватт вычислительных ИИ-мощностей на два порядка выше, чем в старых отраслях вроде производства металлов или в новых — вроде криптомайнинга. Так, Riot Platforms сменит профиль и сдаст AMD 25 МВт мощностей ЦОД; Bitfarms переоборудует свои ЦОД под NVIDIA Vera Rubin; майнинговая ферма Bitdeer превратится в 180-МВт ИИ ЦОД; Core Scientific переделает свою 300-МВт биткоин-ферму в 1,5-ГВт ИИ ЦОД.

Утверждается, что ИИ — на пороге экономической самоокупаемости. Ожидается, что уже в текущем году появятся компании, способные создавать ИИ-сервисы, располагая лишь небольшим штатом сотрудников и большим количеством ИИ-агентов. Последним потребуется немало средств на токены. Процесс начинается в развитых странах с высокими зарплатами, но скоро распространится и на другие регионы.

Teravolt ориентируется на рынки Восточной и Южной Европы, поскольку там довольно просто найти уже имеющиеся промышленные объекты и инфраструктуру для переоборудования по разумной цене. В США и Западной Европе такие объекты уже выросли в цене в 4–5 раз за пять лет. Кроме того, рынки Восточной и Южной Европы привлекательны с учётом сроков реализации проектов, требуемых клиентами Teravolt. Большинство клиентов, вроде ИИ-лабораторий среднего масштаба, нуждаются в подключении мощностей в течение 12 мес. или даже быстрее, что для западных рынков почти нереально.

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