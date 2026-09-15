Был завод, стал ИИ ЦОД: Teravolt предлагает переделать старые промышлынные объекты в дата-центры

 
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По прогнозам Gartner, в 2026 году спрос на электроэнергию для ЦОД в мире достигнет 132 ГВт — против 104 ГВт в 2025 году и, как ожидается, 290 ГВт. Лондонская ИИ-инфраструктурная компания Teravolt ожидает, что к 2036 году спрос ИИ на электричество составит 410 ГВт. Для сравнения, предполагается, что на тот момент будет доступно 170 ГВт, а дефицит составит 240 ГВт. Для решения этой проблемы Teravolt предлагает переоборудовать промышленные объекты, сообщает The Register.

По словам Teravolt, на постройку дата-центра может уйти от одного года до трёх лет, тогда как на создание новой электросетевой инфраструктуры нужно уже 5–15 лет, которые уйдут на планирование, получение разрешений и собственно строительство. В результате, как утверждает компания, некоторые ИИ-проекты просто не получится реализовать, а некоторые перенесут в локации с более свободным доступом к электроэнергии.

Часть энергии можно получить за счёт других отраслей экономики и старой генерирующей инфраструктуры вроде угольных и газовых электростанций, которые придётся эксплуатировать дольше, чем планировалось. Teravolt предлагает перепрофилировать имеющиеся энергетические активы вроде старых ТЭС, промышленных площадок или перерабатывающих предприятий — они уже имеют как минимум часть необходимой инфраструктуры, разрешения, контракты и даже сотрудников.

По оценкам Teravolt, выплавка алюминия даёт $170–$190/МВт·ч валовой выручки (исходя из затрат 4–15 МВт·ч на каждую тонну алюминия при цене последней $2,6 тыс.). В то же время ИИ ЦОД обеспечивает $450–900 выручки или $300 EBITDA. В Teravolt ожидают, что со временем всё в ИИ-стеке, включая ПО, слой оркестрации, чипы и ИИ-ускорители, станут стандартизированными и взаимозаменяемыми. Тем временем, быстрого способа удовлетворить растущий спрос на энергию не существует, на это нужны годы инвестиций.

Источник изображения: Christopher Briscoe/unsplash.com

Источник изображения: Christopher Briscoe/unsplash.com

Быстрее всего решить проблему можно, «перетянув» на себя энергетические ресурсы до тех пор, пока ИИ-нагрузки выгоднее других энергоёмких задач. В компании уверены, что маржа на мегаватт вычислительных ИИ-мощностей на два порядка выше, чем в старых отраслях вроде производства металлов или в новых — вроде криптомайнинга. Так, Riot Platforms сменит профиль и сдаст AMD 25 МВт мощностей ЦОД; Bitfarms переоборудует свои ЦОД под NVIDIA Vera Rubin; майнинговая ферма Bitdeer превратится в 180-МВт ИИ ЦОД; Core Scientific переделает свою 300-МВт биткоин-ферму в 1,5-ГВт ИИ ЦОД.

Утверждается, что ИИ — на пороге экономической самоокупаемости. Ожидается, что уже в текущем году появятся компании, способные создавать ИИ-сервисы, располагая лишь небольшим штатом сотрудников и большим количеством ИИ-агентов. Последним потребуется немало средств на токены. Процесс начинается в развитых странах с высокими зарплатами, но скоро распространится и на другие регионы.

Teravolt ориентируется на рынки Восточной и Южной Европы, поскольку там довольно просто найти уже имеющиеся промышленные объекты и инфраструктуру для переоборудования по разумной цене. В США и Западной Европе такие объекты уже выросли в цене в 4–5 раз за пять лет. Кроме того, рынки Восточной и Южной Европы привлекательны с учётом сроков реализации проектов, требуемых клиентами Teravolt. Большинство клиентов, вроде ИИ-лабораторий среднего масштаба, нуждаются в подключении мощностей в течение 12 мес. или даже быстрее, что для западных рынков почти нереально.

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