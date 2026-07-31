Brookfield и NextEra Energy запустят 1,2-ГВт ИИ ЦОД на месте бывшего завода по обогащению урана в Кентукки

Brookfield и NextEra Energy намерена превратить часть бывшего завода по обогащению урана Paducah Gaseous Diffusion Plant в Падьюке (Paducah, Кентукки) в один из крупнейших в США кампусов ЦОД. Проект с расчётной мощностью более 1,2 ГВт предусматривает собственную генерацию энергии. Общий объём инвестиций составит около $100 млрд, сообщает Datacenter Knowledge.

Представленный коалицией Paducah American Energy Hub проект предполагает, что Brookfield будет строить кампус и управлять им, а NextEra создаст генерирующие мощности и энергохранилище. Предложенная концепция предполагает создание газовых генерирующих мощностей до 2 ГВт, а также аккумуляторного хранилища до 2,6 ГВт. При этом отмечается, что к 2032 году кампус сможет получать до 1,8 ГВт от магистральных электросетей. В консорциуме участвуют Big Rivers Electric Power Corporation, Jackson Purchase Energy Cooperative и Paducah Power System.

Проект ещё должен получить все согласования и получить разрешения от регуляторов. Предполагается, что проект позволит продемонстрировать подход, при котором наращивать ИИ-мощности можно без перекладывания расходов на модернизацию энергосетей на рядовых потребителей электричества. ЦОД сам обеспечит себя энергией, сам оплатит энергетическую инфраструктуру и вдобавок создаст новые рабочие места для местного населения. При этом энергетика начинает рассматриваться как неотъемлемая часть самого кампуса — всё более распространённый тренд в США и мире.

Модель с собственной генерацией может сократить время присоединения к энергосети и снизить необходимость распределения затрат на инфраструктуру на обычных потребителей электричества. Впрочем, эксперты подчёркивают, что простое «сложение» заявленных ресурсов в данном случае не работает, поскольку гигаватт ёмкости АКБ — совсем не то же, что гигаватт непрерывно доступных генерирующих мощностей. Критически важно, какую гарантированную мощность кампус сможет поддержать в периоды пиковых нагрузок и какая поддержка потребуется от общей энергосистемы, а оценивать придётся, в частности, наличие топливной инфраструктуры, обязательства по резервам энергии и др.

Бывший завод в Падьюке выбрали благодаря уже имеющемуся доступу к ЛЭП, водоснабжению, ВОЛС, дорогам и наличию больших свободных участков земли под застройку. Такие преимущества могут ускорить сроки реализации в сравнении со строительством с нуля. В Министерстве энергетики проект назвали потенциальным образцом для будущих инициатив по развитию ИИ-инфраструктуры. При этом пока не названы ни ключевой клиент кампуса, ни даже дата начала его строительства.

Бывшие площадки по работе с ядерным топливом на федеральных землях стали привлекательным местом для строительства кампусов ЦОД, во многом благодаря уже имеющейся вспомогательной инфраструктуре. Так, в марте сообщалось, что SoftBank построит 10-ГВт ИИ ЦОД и газовую электростанцию на территории бывшего ядерного объекта в США в интересах OpenAI, а на днях появились данные, что NVIDIA готова выделить $250 млрд на поддержку строительства этого кампуса.

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