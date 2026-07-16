Submer построит на бывшем химическом заводе в Каталонии ИИ ЦОД за €1 млрд

Submer Group строит в городе Флиш (Flix) в Каталонии (Испания) дата-центр на территории бывшего химического завода Ercros, сообщает Datacenter Dynamics. Проект оценивается в €1 млрд ($1,14 млрд), оператором ЦОД выступит новое подразделение компании — Rubix Data Centers. Если ранее Submer специализировалась на погружных СЖО для энергоёмкого оборудования, то теперь она расширила бизнес, занявшись строительством ЦОД и ИИ-инфраструктуры в целом.

Недавно сформированная Rubix Data Centers намерена найти единственного крупного арендатора, нуждающегося в выполнении ИИ-задач. Состоявшуюся на днях презентацию проекта посетили высшие руководители Каталонии. Сроки строительства и мощность объекта пока не разглашаются, но уже известно, что ЦОД построят в два этапа. Судя по косвенным данным, ЦОД будет состоять из четырёх объектов, расположенных вокруг центрального здания.

Производство на заводе Ercros было остановлено в январе 2023 года, хотя сегодня компания продолжает эксплуатировать на участке солнечную электростанцию. Подразделение Submer Rubix заработало в июне 2026 года, а в прошлом году компания ввела в эксплуатацию облачную ИИ-платформу InferX. Rubix намерена строить дата-центры и управлять ими. По данным компании, ей потенциально доступны 8 ГВт мощностей на нескольких континентах.

Глава компании — бывший топ-менеджер Stack Джон Эланд (John Eland), заявивший, что Rubix намерена самостоятельно эксплуатировать объект во Флише. Бизнес рассчитывает взаимодействовать с местным населением и властями, а также создавать рабочие места для квалифицированных специалистов по мере того, как промышленную площадку будут возвращать к активной эксплуатации.

Испания всё чаще оказывается в центре внимания благодаря реализации масштабных ИИ-проектов. Так, в сентябре 2025 года сообщалось, что Vantage вложит €3,2 млрд в кампус ЦОД в Сарагосе, а в марте 2026 года появилась информация, что Amazon увеличит инвестиции в ИИ ЦОД в стране до €33,7 млрд и откроет завод по выпуску ИИ-серверов.

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