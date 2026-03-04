Amazon увеличит инвестиции в ИИ ЦОД в Испании до €33,7 млрд и откроет завод по выпуску ИИ-серверов

Amazon объявила о намерении увеличить инвестиции в расширение и поддержку инфраструктуры ЦОД в Испании до €33,7 млрд ($39,8 млрд). Компания выделит ещё €18 млрд в дополнение к анонсированным в 2024 году €15,7 млрд инвестиций. В целом инвестиции AWS в Арагоне должны к 2035 году увеличить местный ВВП на €18,5 млрд, а Испании в целом — на €31,7 млрд. Инвестиции также обеспечат около 6,7 тыс. рабочих мест, из них 4,2 тыс. — в регионе, считает Amazon.

Также планируется построить в Арагоне элементы цепочки поставок, напрямую поддерживающие работу дата-центров в Испании и Европе в целом: завод для завершения сборки и испытаний серверов, склад продукции, предприятие по выпуску и ремонту ИИ-серверов и др. Это ключевые объекты для стратегии «экономики замкнутого цикла» Amazon. Со времени прихода в Испанию в 2011 году компания инвестировала в страну более €20 млрд — в розничные операции, логистику, облачную и ИИ-инфраструктуру, программы развития местных сообществ, инновации и др.

В ноябре 2022 года компания запустила в Испании облачный регион AWS Europe. До 2035 года Amazon намерена вложить в местные общественные программы €30 млн, с особым акцентом на образование, устойчивое развитие, локальные инициативы и др. С 2023 года компания поддержала более 100 общественных программ и инициатив в Арагоне. На национальном уровне с 2017 года компания обучила базовым цифровым навыкам более 200 тыс. человек. К 2027 году компания при содействии Министерства образования Испании намерена обучить 500 тыс. студентов навыкам работы с ИИ и цифровыми технологиями.

Amazon взяла на себя обязательства добиться нулевых углеродных выбросов к 2040 году. Чтобы обеспечить работу ЦОД за счёт возобновляемой энергии и поддержать расширенную облачную инфраструктуру, компания инвестирует в 100 проектов на территории Испании, связанных с солнечной и ветряной энергетикой, включая семь новых солнечных электростанций. В Арагоне электроснабжение ЦОД с момента запуска в 2022 году на 100 % компенсируется за счёт возобновляемой энергии.

Кроме того, к 2030 году Amazon намерена стать «водно-положительной», возвращая больше воды, чем используется в её деятельности. В 2024 году AWS уже на 53 % достигла этой цели. В Арагоне компания оказывает поддержку пяти проектам водосбережения, борьбы с наводнениями и максимизации урожайности на общую сумму €17,2 млн, в том числе с использованием ИИ-инструментов компании. Дата-центры AWS стимулируют и экономический рост регионов присутствия, создавая возможности для местных поставщиков товаров и услуг и трудоустройства, что позволяет Арагону в перспективе стать одним из ключевых европейских цифровых хабов, говорит Amazon.

AWS станет первой технологической компанией, объявившей о строительстве ЦОД в провинции Теруэль (Teruel), а также новых объектов в Уэске (Huesca) и Сарагосе (Zaragoza). Это позволяет внедрять передовые облачные решения во всех трех провинциях Арагона, создавать новые рабочие места и возможности для бизнеса.

В 2025 году ЦОД Испании и Португалии успешно пережили крупнейший блэкаут в истории стран — правда, видимого ущерба пользователи не понесли, хотя телеком-инфраструктура пострадала гораздо серьёзнее. Впрочем, это не останавливает инвестиции. В конце 2025 года появилась информация о намерении Vantage вложить €3,2 млрд в кампус ЦОД в Сарагосе.