Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о планах ввести «огромный налог» для американских компаний, которые строят ЦОД за пределами США, передаёт SiliconANGLE. «Мы не позволим дата-центрам выходить в другие страны, потому что все их заберёт Китай, а этого мы не допустим», — заявил президент США, намекая на ИИ ЦОД. Китайские технологические компании, согласно недавним сообщениям, используют такие мощности, например, в Малайзии, обходя американские санкции.

Если инициатива будет направлена непосредственно на ИИ ЦОД, остаётся неясным, какие именно объекты подпадут под её действие. Гиперскейлеры управляют ЦОД по всему миру, в которых работает большое количество GPU, но там же выполняются и задачи общего назначения. Некоторые из этих объектов построили ещё до широкого распространения ИИ.

Не так давно AWS объявила о планах в следующем году инвестировать €16 млрд в развитие инфраструктуры в Германии, и часть этих средств пойдёт на расширение мощностей ЦОД. До этого Google сообщила о намерениях вложить €13 млрд в создание IT-инфраструктуры и сопутствующих активов в Финляндии — Дональд Трамп тогда заявил, что «не рад» этой инициативе и призвал компанию «изменить своё мышление».

Введение значительного налога на международные проекты в этой сфере может вынудить некоторых игроков рынка пересмотреть свои инвестиционные планы. Если предложенный Трампом налог затронет не только ИИ ЦОД, последствия для облачных провайдеров могут оказаться ещё более масштабными. Сам президент отметил, что не обсуждал этот план с сотрудниками Белого дома перед тем, как о нём объявить. Сведения о том, как именно будет реализован налог, пока отсутствуют. «Хотим, чтобы они строили их здесь. Если не в Техасе или Калифорнии, то пусть строят в Западной Виргинии. У нас много мест, где их очень ждут, и это отличные площадки», — заверил президент.

В ходе промежуточных выборов американский электорат в ряде штатов поддержал инициативы, направленные на ограничение строительства ЦОД. В четверг Конгресс США сформировал группу по вопросами рисков ИИ. Минторг США ввёл новые ограничения в отношении связанных с ИИ зарубежных объектов — они призваны ограничить доступ китайских компаний к передовым GPU. По меньшей мере два производителя чипов приостановили поставки оборудования; а Nscale теперь потребуется получить лицензию Минторга, чтобы продолжать сотрудничество со своим крупнейшим клиентом.

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