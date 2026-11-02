Налог на ЦОД: коммерческие дата-центры РФ обязали зарезервировать 10 % мощностей для нужд государства

 
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Президент России подписал указ «О временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории Российской Федерации информационных ресурсов», согласно которому, в частности, владельцы ЦОД, не являющиеся госорганами и учреждениями, обязаны зарезервировать 10 % имеющихся площадей и мощностей. На выполнение решения отводится 10 дней после вступления указа в силу.

Зарезервированные мощности будут и дальше использоваться самими ЦОД, но по решению подкомиссии по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи при правительственной комиссии по цифровому развитию они должны быть в течение суток с момента его принятия предоставлены для поддержки работы российских информационных ресурсов. При этом размер платы за такие услуги не сможет превышать предельный размер, установленный подкомиссией.

Источник изображения: Scott Rodgerson/unsplash.com

Источник изображения: Scott Rodgerson/unsplash.com

Также документом допускается временное использование вычислительных мощностей за пределами РФ для поддержки работы информационных ресурсов и решений на основании решения подкомиссии, согласованного с ФСБ.

В рамках мер по выполнению данного указа Минцифры предписано провести учёт свободных площадей и мощностей ЦОД, расположенных на территории РФ, владельцы которых не являются государственными или муниципальными учреждениями. Также ведомство должно установить обязательные требования к надёжности и бесперебойной работе информационных ресурсов.

Ранее сообщалось о намерении правительства упростить импорт вычислительной техники для ЦОД, поскольку введенные ограничения ещё больше усугубили проблемы дефицита GPU и высокой стоимости оборудования для ИИ. Кроме того, Минцифры и Минобороны РФ занялись вопросами защиты российских ЦОД на фоне атак на объекты «Яндекса», «Сбербанка» и VK.

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