Налог на ЦОД: коммерческие дата-центры РФ обязали зарезервировать 10 % мощностей для нужд государства

Президент России подписал указ «О временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории Российской Федерации информационных ресурсов», согласно которому, в частности, владельцы ЦОД, не являющиеся госорганами и учреждениями, обязаны зарезервировать 10 % имеющихся площадей и мощностей. На выполнение решения отводится 10 дней после вступления указа в силу.

Зарезервированные мощности будут и дальше использоваться самими ЦОД, но по решению подкомиссии по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи при правительственной комиссии по цифровому развитию они должны быть в течение суток с момента его принятия предоставлены для поддержки работы российских информационных ресурсов. При этом размер платы за такие услуги не сможет превышать предельный размер, установленный подкомиссией.

Также документом допускается временное использование вычислительных мощностей за пределами РФ для поддержки работы информационных ресурсов и решений на основании решения подкомиссии, согласованного с ФСБ.

В рамках мер по выполнению данного указа Минцифры предписано провести учёт свободных площадей и мощностей ЦОД, расположенных на территории РФ, владельцы которых не являются государственными или муниципальными учреждениями. Также ведомство должно установить обязательные требования к надёжности и бесперебойной работе информационных ресурсов.

Ранее сообщалось о намерении правительства упростить импорт вычислительной техники для ЦОД, поскольку введенные ограничения ещё больше усугубили проблемы дефицита GPU и высокой стоимости оборудования для ИИ. Кроме того, Минцифры и Минобороны РФ занялись вопросами защиты российских ЦОД на фоне атак на объекты «Яндекса», «Сбербанка» и VK.

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