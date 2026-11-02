«Ростелеком» намерен строить дата-центры под землёй для защиты от БПЛА

Оператор «Ростелеком», по сообщению газеты «Ведомости», рассматривает возможность строительства подземных дата-центров с повышенным уровнем защиты от внешних угроз, включая атаки беспилотников. В проекте, как ожидается, примет участие «Норникель» — крупнейшая в России и одна из ведущих в мире горнометаллургических компаний.

О необходимости создания ЦОД «судного дня» в «Ростелекоме» заявили в середине октября на фоне ударов дронов по объектам «Яндекса», «Сбербанка» и VK. В качестве защитных мер предлагаются децентрализация инфраструктуры дата-центров и создание специализированных площадок под землей.

Представитель «Ростелекома» отметил, что максимальный уровень безопасности ЦОД нового типа будет обеспечиваться благодаря трёхуровневой модели защиты. Первый уровень предполагает создание резервного дата-центра для хранения копий данных на случай сбоев в основной ИТ-инфраструктуре. На втором этапе формируется распределённая архитектура, при которой сервисы и вычислительные ресурсы рассредоточены по нескольким географически удалённым локациям. Третий уровень защиты предусматривает строительство заглублённых (подземных) ЦОД, способных противостоять самым серьёзным угрозам, включая атаки БПЛА.

По оценке ведущего консультанта iKS-Consulting Дениса Патрикеева, затраты на строительство заглублённого ЦОД окажутся на 30−40 % больше по сравнению с созданием наземных объектов сопоставимой мощности и надёжности. Связано это с дополнительными затратами на горные работы, гидроизоляцию и системы вентиляции под землёй. Участие «Норникеля» в этой инициативе объясняется наличием горнодобывающих мощностей и инфраструктуры в регионах с климатом, подходящих для размещения подобных объектов. Срок эксплуатации подземного дата-центра оценивается в 15–20 лет, а основными клиентами могут стать государственные структуры и крупные компании, для которых критичны непрерывность работы и доступность сервисов.

Подобные объекты уже действуют в России. В частности, провайдер облачных решений RuVDS оперирует дата-центром Rucloud, который находится в бункере в подмосковном Королёве. Защищенное подземное сооружение в советское время применялось в качестве военного объекта — с боевого дежурства оно снято в начале 1990-х годов. Площадка имеет структуру с изолированными отсеками, которые разделены массивными металлическими гермодверями.

Нужно также отметить, что проекты подземных дата-центров реализует ряд зарубежных компаний. Так, фирма Bahnhof весной прошлого года сообщила о намерении построить ЦОД в бункере Bunkerberget в Гётеборге (Швеция), который во время Второй мировой войны служил бомбоубежищем. Кроме того, оператор Scandinavian Data Centers (SDC) намерен создать ЦОД с энергохранилищем на месте подземного военного завода в Швеции. Oracle ещё в 2021 году обнародовала планы по развёртыванию подземного облачного региона на глубине 50 м в Израиле. А в Германии в бывшем бункере НАТО в городе Трабен-Трарбах был развёрнут дата-центр, использовавшийся для осуществления нелегальной деятельности.

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