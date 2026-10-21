Власти России собираются упростить импорт IT-оборудования для ЦОД

В правительстве сейчас ведётся работа по корректировке приказа Минпромторга, которым с мая были исключены из перечня оборудования, разрешённого для параллельного импорта, изделия около двух десятков мировых компьютерных брендов. Особенно сильно ограничения отразились на поставках для ЦОД, из-за чего выросли затраты их операторов, сообщил Forbes.

По данным источников Forbes, в августе — сентябре в рабочей группе «Инфраструктура и центры обработки данных (ЦОДы) для ИИ» правительственной подкомиссии по ИИ обсуждался вопрос упрощения импорта вычислительной техники. С целью решения проблемы дефицита GPU и высокой стоимости оборудования для ИИ группа готовит изменения в приказ Минпромторга, чтобы свести к минимуму ограничения на ввоз IT-оборудования.

По словам источников, планируют «откатить этот приказ», поскольку у заказчиков в России возникли сложности с закупками памяти, в частности, южнокорейских брендов Samsung и SK Hynix, которые были исключены из параллельного импорта с мая.

В приказе Минпромторга были указаны вычислительные машины, поставляемые в виде систем (код ТН ВЭД 8471 49 000 0), а также запоминающие устройства (код ТН ВЭД 8471 70) товарных знаков Acer, Adata, AIC, Apacer, ASUS, AToS, Cisco, Compal, Fujitsu, HP, Hitachi, HPE, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Согласно разъяснению Минпромторга, речь идёт о серверном оборудовании и СХД этих брендов.

В компании «Рустам Курмаев и партнёры» напомнили, что товары брендов, исключённых из параллельного импорта, по-прежнему можно ввозить с согласия правообладателя: «Без такого согласия ввоз становится нарушением прав на товарный знак, что грозит изъятием партии на таможне, конфискацией, компенсацией правообладателю и административной ответственностью». Однако вряд ли можно получить согласие у Samsung, которая в 2022 году приостановила поставки своей продукции в Россию, или у SK Hynix, закрывшей в 2024 году свой филиал в России по изучению конъюнктуры рынка и общественного мнения.

Старший партнёр адвокатского бюро «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнёры» Владимир Чикин отметил, что отечественные компании выпускают готовые серверы и СХД, но сопоставимого отечественного производства SSD, а также микросхем памяти DRAM, NAND и HBM сейчас нет. «Поэтому оборудование может быть произведено или собрано в России, но при этом использовать импортные накопители и микросхемы памяти», — говорит он.

Решения российских производителей твердотельных накопителей также имеют ограничения по определённым форм-факторам и интерфейсам, добавил руководитель группы аппаратных проектов ГК Softline («Софтлайн Решения») Иван Афанасьев.

«Судя по всему, прогнозируются массовые закупки комплектующих, а учитывая поднявшиеся цены — это попытка снизить нагрузку на близких государству игроков: “Яндекс”, VK и т.п., — полагает сооснователь «Моего офиса» Дмитрий Комиссаров. — Игроков, способных производить память, в России нет. SSD [производить] кто-то пытается, но масштабы точно не для “Яндекса”».

Приказ Минпромторга вышел на фоне мирового кризиса на рынке памяти, а отечественные производители при этом зависят от импортных процессоров, памяти и контроллеров. В ситуации дефицита памяти по всему миру любое сужение каналов поставки усугубляет проблему, указывает инвестиционный аналитик Kama Flow Анна Лабунец, назвавшая предложение вывести Samsung и SK Hynix из-под действия приказа Минпромторга вполне логичным. По её словам, после атак БПЛА на дата-центры необходимость устранить ограничения на поставки становится ещё очевиднее: «Отрасль перешла от планового наращивания мощностей к аварийному восстановлению и резервированию. В таких условиях скорость поставки и наличие на складе — приоритет, а приказ затрудняет и то и другое».

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