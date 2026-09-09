Auxo, «ДАТАРК», OpenYard и «Гравитон» объявили о создании единого технологического контура для модульных ЦОД

Системный интегратор Auxo подписал соглашение с российскими производителями оборудования «ДАТАРК», OpenYard и «Гравитон». Цель партнёрства — совместное продвижение комплексных решений для модульных центров обработки данных.

Сотрудничество выстроено по принципу полного импортозамещения и замкнутого цикла производства: «ДАТАРК» отвечает за инженерную инфраструктуру модульных ЦОД; OpenYard и «Гравитон» обеспечивают аппаратную платформу (серверы и системы хранения); Auxo занимается интеграцией, а также развитием облачного и прикладного уровня, включая решения на базе искусственного интеллекта. Такой подход позволяет заказчикам получать не набор разрозненных компонентов, а согласованную инфраструктуру под конкретные бизнес-задачи, говорят компании.

Особое внимание в альянсе уделено решениям на базе искусственного интеллекта. Экспертиза Auxo охватывает полный цикл внедрения: от развёртывания локальной и облачной инфраструктуры до создания ИИ-агентов, сервисов OCR/CV и RAG-систем. В портфель готовых к промышленной эксплуатации продуктов входят корпоративные ИИ-ассистенты, инструменты транскрибации встреч, интеллектуальная обработка документов и анализ качества коммуникаций. Это позволит разворачивать безопасные частные облака непосредственно внутри модульных дата-центров.

По данным GreenMDC, в 2025 году объем рынка модульных ЦОД в России увеличился на 20 %, при этом рост спроса со стороны заказчиков составил около 30 %. Активный интерес к модульным центрам обработки данных проявляют крупные промышленные предприятия, геологоразведочные организации, государственные структуры, а также научно-исследовательские институты, внедряющие упомянутые вычислительные комплексы с целью оптимизации производственных процессов и «умного» управления системами. Заметный спрос также формирует сектор ретейла и логистики, что во многом объясняется ростом популярности маркетплейсов.

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