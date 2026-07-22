«ДАТАРК» и UDV Group вывели на рынок киберзащищённый модульный ЦОД

Производитель модульных центров обработки данных «ДАТАРК» совместно с российским разработчиком решений в области киберустойчивости UDV Group представил готовый МЦОД с комплексным мониторингом IT-оборудования, инженерной инфраструктуры и систем управления. Решение позволяет выявлять киберугрозы, сбои и несанкционированные изменения до того, как они приведут к перегреву серверов, остановке оборудования или нарушению работы дата-центра.

Ключевым элементом нового МЦОД является единый контур контроля, построенный на базе решений UDV Group и системы мониторинга инженерной инфраструктуры Datcheck. Он объединяет данные о состоянии серверов, сетевом трафике, системах электроснабжения и охлаждения и помогает специалистам оперативно выявлять отклонения в работе оборудования вычислительного комплекса и определять их причины. Также предусмотрены физический уровень защиты дата-центра (предусматривает антивандальное исполнение и контроль доступа) и инженерный (включает резервирование систем электроснабжения и охлаждения).

«По мере роста вычислительных нагрузок граница между IT-инцидентом, кибератакой и инженерным отказом становится все менее очевидной. Проблема может начаться с несанкционированного изменения настроек, а проявиться уже как перегрев оборудования или остановка сервиса. Поэтому недостаточно отдельно контролировать серверы, сеть и системы охлаждения. Обслуживающему персоналу МЦОД необходимо видеть, как события в этих контурах связаны между собой», — пояснили в UDV Group.

Модульный ЦОД с комплексным мониторингом уже доступен для заказа. Решение ориентировано на банки, промышленные предприятия и другие организации, которые развивают собственные вычислительные мощности, но не планируют создавать отдельную крупную службу для круглосуточного контроля всех систем дата-центра.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: