Производители оборудования связи попросили упростить требования к системным платам

Отечественные производители телекоммуникационного оборудования обратились в Минпромторг с просьбой исключить необходимость устанавливать российский чип на произведённую в России системную печатную плату, которая выступает основной для отдельных видов электроники, передают «Ведомости». Это требование возникло из-за неудачной формулировки в постановлении правительства, указывают эксперты.

В конце сентября консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО) направил письма в Минпромторг и подведомственный ему Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники (ФГБУ ВНИИР). В документе выдвигается предложение изменить требования к системным печатным платам для части телекоммуникационного оборудования в постановлении правительства (ПП) № 719 — оно утверждает критерии, по которым подтверждается российское происхождение промышленной продукции. Запрос на корректировку требований сформировался у многих производителей — речь идёт о печатных платах для некоторых видов телекоммуникационного оборудования, в котором используются многослойные печатные платы с повышенными требованиями к точности изготовления и к характеристиками передачи сигналов.

Эти платы используются, в частности, в высокопроизводительных маршрутизаторах ядра сети, в коммутаторах агрегации и ЦОД, в некоторых цифровых модулях базовых станций мобильной связи. В пункте 2.2.2 постановления правительства есть фраза, из-за которой создаётся неявная связка между двумя нормами. В пункте 2.1.2 говорится о российском происхождении системной платы, и он изначально задумывался как необязательный; но из-за неудачного построения фразы в пункте 2.2.2 требование о российском происхождении начинает распространяться и на плату. Сейчас оборот «Произведённый на территории РФ» относится одновременно и к микросхеме, и к плате. В результате, чтобы соблюсти обязательное требование по интегральной схеме, производитель вынужден соблюдать и добровольную норму по плате, хотя текст документа не предполагает прямого указания на подобную связь.

Предъявляемые в постановлении правительства требования к продукции ориентированы на углубление локализации производства; они регулярно приводятся в актуальное состояние с учётом развития отечественной компонентной базы и производственный мощностей, заявили в Минпромторге. Выдвинутое консорциумом предложение призвано оптимизировать процедуру подтверждения производства отечественного оборудования, заявили там. Большая определённость повысит качество экспертизы в соответствии с процедурами, которые предусматриваются, чтобы определить страну происхождения оборудования.

Внедрение новой микросхемы и локализация платы — это разные работы, указывают эксперты. В первом случае требуется проверить совместимость компонента с аппаратной архитектурой и ПО, во втором — обеспечить технологический процесс, необходимый для изготовления платы и испытать оборудование, если меняется конструкция. Устранение такой связи снизит риск, и при выполнении прочих требований на плате зарубежного производства можно будет использовать российскую микросхему.

Ранее исследование показало, что российские разработчики начали менять свои подходы к импортозамещению. При этом в сегменте российского серверного оборудования потенциал импортозамещения оценили как почти исчерпанный.

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