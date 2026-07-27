Российский рынок ПАК растёт, но всё ещё остаётся критически импортозависимым

Российский рынок программно-аппаратных комплексов (ПАК) обработки данных критически импортозависим — более 80 % установленной базы составляют продукты вендоров, покинувших Россию в 2022 году. Об этом свидетельствует исследование, проведённое автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика» совместно с компаниями J'son & Partners Consulting и «Квадрант технологий».

Согласно представленным аналитиками сведениям, отечественный сегмент ПАК вырос с 4,1 млрд руб. в 2022 году до 12,6 млрд руб. в 2025 году, однако его развитие пока во многом обеспечивается сопровождением ранее внедрённой зарубежной инфраструктуры. В частности, 53 % объёма рынка приходится на услуги поддержки устаревших иностранных решений, тогда как сегмент новых внедрений остаётся существенно меньше. При этом более 80 % установленной базы ПАК по-прежнему составляют решения зарубежных вендоров: Oracle, SAP, Teradata и IBM (Netezza).

По данным исследования, в настоящий момент в эксплуатации остаются более 400 полных стоек зарубежных ПАК, поддержка которых осуществляется либо силами штатных инженерных команд в компаниях, либо системными интеграторами — без участия вендоров. Закупки запчастей и модулей крайне ограничены либо недоступны.

Результаты исследования показывают, что после ухода иностранных поставщиков полноценные отечественные аналоги ещё находятся на этапе формирования рынка: внедрения российских ПАК пока носят точечный характер, а количество масштабных проектов остаётся ограниченным. Ключевыми препятствиями эксплуатации российских решений с точки зрения заказчиков являются отсутствие отечественной компонентной базы и серийных предложений, ограничения по части программного обеспечения и переход ряда крупных заказчиков (как правило, из финансового сектора) на микросервисную архитектуру, что сокращает потребность в высоконагруженных системах и требует кастомизированных предложений.

По мнению аналитиков, развитие рынка будет определяться тремя основными сценариями спроса: внедрение решений для тяжёлых бизнес-систем, обеспечение работы высоконагруженных OLTP/HTAP-систем, развитие моделей DBaaS и централизации вычислительных ресурсов.

Потенциал новых внедрений ПАК обработки данных в 2026 году оценивается примерно в 11,3 млрд руб. Верхняя оценка ёмкости новых внедрений на горизонте трех лет прогнозируется до 42 млрд рублей по сценарию тяжёлых бизнес-систем, до 31,5 млрд руб. по высоконагруженным OLTP/HTAP-сценариям и до 13,3 млрд руб. по сценарию DBaaS и централизованной инфраструктуры.

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