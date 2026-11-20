В КНР запустили первый вычислительный кластер, построенный на основе новейших ускорителей Huawei Ascend 950DT. На прошлой неделе объект начал работу, он рассчитан на зарубежных клиентов, сообщает гонконгская SCMP. Стоимость проекта составляет ¥1 млрд ($150 млн). Речь идёт о совместной инициативе Huawei и нескольких других китайских компаний.

Расположенный в южном прибрежном городе Шаньтоу (Shantou, провинция Гуандун) кластер работает по принципу «экспорта токенов». В рамках соответствующей модели данные зарубежных пользователей обрабатываются на территории Китая, а обратно поступают уже сгенерированные ИИ результаты. Кластер разместили при посадочной станции, куда приходят подводные кабели государственного телеком-гиганта China Telecom, а оператором кластера выступает китайская Guangdong Tianyima Information Industry.

Проект на базе решений Huawei отражает международные амбиции Китая, стремящегося построить передовую ИИ-инфраструктуру на основе внутренних китайских технологий, снизить зависимость от американских полупроводников на фоне новых запретов, в том числе на поставки NVIDIA H200. Кроме того, страна рассчитывает стать глобальным «экспортёром токенов» на рынке ИИ.

Huawei развёртывает и другие вычислительные узлы помимо объекта в Шаньтоу. В сентябре компания при участии местного подразделения China Telecom в Шанхае запустила крупный кластер на Ascend 950DT с жидкостным охлаждением, рассчитанный на размещение до 1024 ускорителей. Согласно сентябрьским данным Bloomberg, не менее 160 тыс. чипов Ascend 950DT намерена развернуть китайская DeepSeek в ЦОД, расположенном во Внутренней Монголии (КНР).

Недавно президент китайского техногиганта Tencent Мартина Лау (Martin Lau) заявил, что новый запрет на удалённый доступ китайских компаний к ИИ-ускорителям негативно скажется на ИИ-индустрии КНР в краткосрочной перспективе. Тем не менее, благодаря этому ускорится создание собственных альтернатив.

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