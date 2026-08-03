DeepSeek построит собственный гигаваттный ИИ ЦОД во Внутренней Монголии

Китайская DeepSeek, стоящая за разработкой передовых ИИ-моделей, способных конкурировать с западными «флагманами», намерена построить большой дата-центр во Внутренней Монголии (Китай). Компания рассчитывает на создание кампуса ИИ ЦОД мощностью 1 ГВт в городском округе Уланчаб (Ulanqab), сообщает Bloomberg.

По данным источников, локация расположена в 350 км к северо-востоку от Пекина. DeepSeek рассчитывает построить собственный объект, одновременно арендуя дополнительные мощности у других компаний. По некоторым данным, что в Уланчабе планируют реализовать проекты более дюжины компаний.

DeepSeek намерена ввести в эксплуатацию хотя бы часть мощностей нового кампуса к концу следующего года или в начале 2028-го. Пока неизвестно, на какие ускорителях будет работать оборудование. Наиболее распространёнными в индустрии являются чипы NVIDIA, но в Китае безусловным «чемпионом» в этой сфере называется Huawei. Кроме того, ранее ходили слухи, что DeepSeek работает над собственными ускорителями, но в данном случае речь идёт скорее о чипах для обучения, а не инференса.

Хотя лидерами в сфере ИИ считаются западные компании вроде OpenAI и Anthropic, тратящие десятки миллиардов долларов на вычислительные мощности, китайские конкуренты с DeepSeek в том числе стараются нагнать их. 1-ГВт кампус ЦОД будет значительно крупнее любого современного китайского проекта, хотя он и будет отставать от 3–5-ГВт инициатив американских компаний. Китайская Z.AI (ранее Zhipu) также работает над 1-ГВт объектом, оснащать который рассчитывают только ускорителями китайского производства.

Со среднегодовыми температурами около +5 °C, Уланчаб якобы обеспечивает благоприятную для ЦОД прохладу, помогающую снизить энергопотребление объекта за счёт экономии на охлаждении оборудования, благодаря чему локация может быть привлекательная для китайских IT-гигантов вроде China Mobile, пишет Bloomberg.

DeepSeek — один из ключевых игроков в китайской стратегии, нацеленной на конкуренцию на мировом рынке ИИ. Ранее в прошлом году компания потрясла технологическую индустрию, представив ИИ-модель с передовыми характеристиками, созданную с помощью относительно небольших вычислительных ресурсов в сравнении с другими передовыми моделями.

DeepSeek также — один из лидеров в предложении недорогих, open source сервисов и продуктов, угрожающих бизнес-планам американских компаний вроде OpenAI и Anthropic. Китайские ИИ-сервисы нередко обходятся пользователям в десять и более раз дешевле, чем американские альтернативы. В июле к гонке присоединилась китайская Moonshot, дебютировавшая с моделью Kimi K3, тоже способной тягаться с западными флагманскими моделями в бенчмарках.

Китайские достижения вызывают у западного бизнеса опасения, что ключевой геополитический соперник США ускоренными темпами устраняет разрыв в сфере критически важных технологий. Помимо DeepSeek, Moonshot и Z.AI, существует множество агрессивных игроков, включая Alibaba Group Holding и MiniMax Group. DeepSeek начала готовиться к IPO и может подать соответствующую заявку ещё до конца 2026 года. Новости появились после того, как она привлекла рекордные $7 млрд в ходе последнего раунда финансирования, капитализация составила около $50 млрд.

В администрации президента США считают, что она сумела обойти американские экспортные ограничения, использовав ускорители NVIDIA Blackwell в ЦОД во Внутренней Монголии, которые не фактически не продаются в Китай официально. Тем временем OpenAI и Anthropic обвиняют китайского конкурента в «дистилляции» — использовании их моделей для обучения собственной с аналогичными возможностями.

Проект DeepSeek во Внутренней Монголии может быть знаком того, что китайские компании наращивают финансовую поддержку строительства ИИ-инфраструктуры — в этой сфере исторически лидировали бизнесы из Кремниевой долины благодаря доступ к американским рынкам капитала. По оценкам главы NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), создание 1-ГВт ЦОД, оснащённого самыми передовыми ускорителями, потребует около $50 млрд инвестиций.

Стоимость разных ЦОД может сильно отличаться в зависимости от разных факторов, с учётом локации и чипов, которые те используют. При этом ИИ ЦОД в Китае обычно обходятся значительно дешевле, чем в США. Автономный район Внутренняя Монголия — одна из перспективных китайских провинций, отмеченных в программе Eastern Data, Western Compute. Последний предполагает размещение больших вычислительных мощностей на относительно малоосвоенном западе КНР. Впрочем, программа не вполне оправдала себя — дата-центры простаивают, а для продажи их мощностей приходится прикладывать усилия.

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