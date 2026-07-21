Z.AI построила гигантский ИИ ЦОД исключительно на китайских ускорителях

Z.AI (Zhipu) завершила строительство гигантского дата-центра в Китая, в котором предусмотрено использование только ИИ-чипов производства КНР. Это важный шаг в попытках Пекина заменить подсанкционные ускорители NVIDIA для безопасной разработки проектов в сфере ИИ, сообщает Bloomberg. Для борьбы с дефицитом вычислительных мощностей Китай готовится потратить около ¥2 трлн ($295 млрд) на строительство ЦОД по всей стране.

Компания начала частично эксплуатировать 1-ГВт кампус, предназначенный для разработки её ИИ-моделей GLM (General Language Model). У Z.AI уже есть несколько ИИ-кластеров, использующих более 10 тыс. чипов. Новый ЦОД станет одним из крупнейших серверных хабов, построенных Z.AI. Компания жёстко конкурирует с пекинским стартапом Moonshot, на днях выступившим с ИИ-моделью Kimi K3, и Alibaba, также выпустившей на днях новую модель семейства Qwen — обе новинки способны бросить вызов передовым моделям OpenAI и Anthropic

Zhipu (Z.AI) совсем недавно привлекла миллиарды долларов благодаря IPO в Гонконге и продаже акций. Компания добивается ежегодной регулярной выручки (ARR) в объёме $1 млрд — после того, как в июне добилась выполнения планов продаж на 2026 год. Создание нового дата-центра — важная веха для стартапа, пытающегося стать важным поставщиком ИИ-решений для компаний и корпораций.

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