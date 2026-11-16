Самый скучный TOP500 за всю историю, но с небольшим китайским сюрпризом

В рамках международной конференции по высокопроизводительным вычислениям SC26 в Чикаго (США) обнародована свежая редакция рейтинга самых мощных суперкомпьютеров мира — ноябрьский список TOP500. Лидером остаётся китайский комплекс LineShine, FP64-производительность которого достигает 2,198 Эфлопс при пиковом значении 2,736 Эфлопс.

Отмечается, что состав первой десятки не претерпел изменений по сравнению с июньской версией списка. Так, на второй позиции остаётся американская система El Capitan с быстродействием на уровне 1,809 Эфлопс, а замыкает тройку суперкомпьютер Frontier (1,353 Эфлопс), также расположенный в США. В сегменте экзафлопсных машин представлены ещё два НРС-комплекса — Aurora (1,012 Эфлопс) и JUPITER Booster (1

В рейтинг вошли только 27 новых систем, или 5,4 % от общего числа участников TOP500, — это самый низкий показатель за всю историю его формирования. Вместе с тем пороговые значения производительности в нижней части списка выросли, что свидетельствует о продолжающемся увеличении совокупных вычислительных мощностей, несмотря на замедление процесса строительства новых суперкомпьютеров.

Система, занимающая 500-е место, теперь демонстрирует результат 2,857 Пфлопс — это на 7,3 % больше по сравнению с 2,662 Пфлопс в июне нынешнего года. Порог для вхождения в TOP50 поднялся на 12 % — с 49,85 до 55,81 Пфлопс, тогда как для попадания в первую сотню требуется 22,74 Пфлопс против 21,85 Пфлопс в июне. Количество систем, обеспечивающих производительность не менее 100 Пфлопс, увеличилось с 25 до 27, а суммарное быстродействие всех 500 машин поднялось на 4,4 %, достигнув 19,57 Эфлопс.

Самой высокопроизводительной машиной среди новичков стала система HANGANG, смонтированная в Суперкомпьютерном центре Корейского института научно-технической информации (KISTI). Новый комплекс с производительностью 342,6 Пфлопс оказался на 12-й позиции рейтинга. Суперкомпьютер построен на платформе HPE Cray EX254n с гибридными суперчипами NVIDIA GH200 и CPU NVIDIA Grace.

Одной из наиболее интересных новинок является система CTyun HPC — облачная платформа высокопроизводительных вычислений eSurfing Cloud китайского телекоммуникационного гиганта China Telecom. В её составе задействованы процессоры Hygon C86 7493 (56C/112T, 2,9 ГГц) и ускорители MetaX C588. Применяется операционная система CTyunOS 25.0. В последний раз чипы Hygon попадали в рейтинг в ноябре 2018-го.

Говорится также, что примерно в половине всех суперкомпьютеров списка (в 50,4 %) используются процессоры Intel против 53,2 % в июне. В 199 системах (39,8 %) установлены чипы AMD (38,4 % в предыдущей редакции рейтинга). Различные ускорители присутствуют в 291 суперкомпьютере (58,2 %) против 275 в июне.

В целом, наблюдающиеся тенденции указывают на то, что глобальный рынок НРС-систем достиг стадии зрелости: лидеры сохраняют свои позиции, количество новичков крайне мало, а наиболее заметный прогресс наблюдается в нижней части рейтинга.

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