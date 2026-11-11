OpenAI взяла на себя новые обязательства, направленные на граждан, живущих около её ЦОД

OpenAI Group PBC объявила о ряде взятых на себя обязательств, призванных принести пользу жителям в местах присутствия компании. Также она предложила на законодательном уровне закрепить некоторые из подобных обязательств для всех ИИ-компаний, сообщает Silicon Angle.

Новые инициативы компания представила после того, как победу в промежуточных выборах в обе палаты парламента в США одержала Демократическая партия, ещё в ходе предвыборной кампании выступившая за ограничения в строительстве ЦОД. Кроме того, партия выступала с многочисленными инициативами, направленными на ограничения проектов, связанных с созданием ИИ-инфраструктуры.

OpenAI подтвердила принятое в январе обязательство (Stargate Community), согласно которому компания должна полностью оплачивать электричество и модернизацию электросетей, требующихся для работы её ЦОД. В частности, речь идёт о финансировании строительства новых ЛЭП и предоставлении финансовых гарантий, защищающих прочих потребителей электроэнергии от вероятных последствий отмены или задержки в реализации проектов. Также OpenAI примет меры для снижения нагрузки на электросети, сокращая потребление ЦОД в часы пиковых нагрузок на сети.

Некоторые девелоперы ЦОД заключают с властями соглашения о неразглашении (NDA), чтобы не допустить раскрытия информации о строительстве. OpenAI обязалась не использовать такие соглашения и намерена обеспечивать лишь ограниченную защиту информации, связанной с обоснованными требованиями безопасности, коммерческой тайной, интеллектуальной собственностью и др.

Возведению каждого объекта будет предшествовать публикация планов строительства и прогнозов уровня шума. Дополнительно будет предоставляться информация о количестве рабочих мест, которые позволит создать каждый проект ЦОД. В результате местные профсоюзы и центры профессионального обучения смогут заранее готовить жителей к работе на объектах.

Компания рассчитывает адаптировать обязательства к особенностям каждого ЦОД. Она будет публиковать детали соглашения в специальных документах, после старта строительства общественность будет информироваться о ходе работ, а специальный представитель будет назначен для работы с вопросами местных жителей.

Компания надеется на законодательном уровне закрепить некоторые из своих передовых практик. Программный документ с рекомендациями для законотворцев уже опубликован — предлагается ограничить использование NDA застройщиками ЦОД и обязать девелоперов полностью покрывать расходы на обеспечение электроэнергией своих объектов. Заодно предлагается стимулировать ИИ-компании, сокращающие энергопотребление во время пиковых нагрузок на электросети.

Некоторые из практик, которые предлагает законодательно закрепить OpenAI, уже применяются другими ИИ-бизнесами. Так, Google уже пообещала полностью оплачивать электроэнергию для нового дата-центра стоимостью $17 млрд, который планируется построить в Вайоминге. Также IT-гигант профинансирует модернизацию электросетей, необходимую для его работы. Такое же обязательство приняла на себя Anthropic PBC в феврале 2026 года.

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