Глава Кемеровской области предложил разместить ЦОД в отработанных угольных карьерах

Глава Кемеровской области Илья Середюк выступил с предложением разместить инфраструктуру ЦОД в отработанных угольных карьерах. По его словам, это окажет поддержку угольной отрасли позволит повысить защищённость ЦОД, сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление губернатор Кузбасса сделал в ходе сессии «Российской энергетической недели», проходившей в Москве 15−17 октября. По словам Середюка «дата-центры могут размещаться в отработанных разрезах, в карьерах наших угольных предприятий, которые сегодня угольщики должны рекультивировать, должны засыпать, облагораживать...».

Губернатор рассказал, что фактически речь идёт о яме порядка 300 метров глубиной. Если разместить в ней инфраструктур дата-центра или майнинговые мощности, капитальные затраты на строительство подобных объектов будут минимальными. Поскольку рекультивация в случае строительства новых ЦОД не понадобится, высвободившиеся деньги можно будет потратить на создание «новой экономики».

Как заявил Середюк, предложения направлены на «поиск крупных амбициозных, инфраструктурных, но абсолютно понятных в техническом исполнении проектов, которые помогут спасти и даже нарастить инвестиционный потенциал угольной отрасли».

Губернатор полагает, что в отработанном карьере можно фактически разместить монолитный дом высотой в 10 и более этажей, воду в карьерах и подземные реки можно использовать для охлаждения оборудования. Это позволит сократить как операционные, так и капитальные расходы на них.

На завершающем этапе достаточно будет добавить кровлю, провести озеленение, построить парк и дата-центр на месте карьера будет «закрыт».

По словам губернатора, важным преимуществом размещения ЦОД под землёй станет «высокая степень защищённости объекта от внешних воздействий».

Действительно, это особенно важно на фоне продолжающихся атак на инфраструктуру ЦОД в России. В последние дни на территории России атакованы ЦОД «Яндекса» в Сасово Рязанской области, в Калуге и во Владимире, работа дата-центров и сервисов «Яндекса» и клиентов была нарушена. 14 октября появились данные об атаке на ЦОД Сбербанка, а 18 октября пресс-служба VK сообщила об атаке на ЦОД в Ленинградской области.

Минцифры совместно с Минобороны РФ занялись обсуждением мер защиты от подобных инцидентов. По словам главы Минцифры,«решается вопрос прикрытия этих объектов». Также на днях заместитель президента–председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил, что России нужны «ЦОД судного дня», позволяющие быстро восстановиться провайдерам различных российских сервисов в сложившихся условиях.

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